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В Тюменской области проверят данные о проживании учительницы в бараке
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РИА Новости

В Тюменской области проверят данные о проживании учительницы в бараке

16:45 14.01.2020 (обновлено: 16:58 14.01.2020)
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© Фото : 72.ru Тюмень онлайнНаталья Сапьян во время одиночного пикета
Наталья Сапьян во время одиночного пикета
© Фото : 72.ru Тюмень онлайн
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Тюменские следователи организовали проверку по сообщениям СМИ о том, что учительница из Ялуторовска живет в аварийном бараке без отопления и водоснабжения, сообщает региональное управление СК РФ.
Как ранее писали местные СМИ, педагог на пенсии Наталья Сапьян три дня стояла с одиночным пикетом около здания областного правительства, чтобы привлечь внимание региональных властей к своей проблеме. По словам женщины, она живет в деревянном бараке, построенном в XIX веке, в котором нет воды и не работает канализация, а зимой температура воздуха падает до минус 15 градусов.
"Следственными органами… организована доследственная проверка по сообщению СМИ о возможных нарушениях прав пенсионерки. Следователи СК России проверят доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении СУСК.
В Главном управлении строительства региона РИА Новости ранее объяснили, что здание признано аварийным в 2019 году, поэтому оно не попадает в текущую программу по переселению граждан, рассчитанную до 2025 года. При этом, администрация Ялуторовска готова предоставить жителям аварийного дома для временного проживания квартиры из маневренного фонда, но от этого жилья педагог отказалась.
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