В Тюменской области проверят данные о проживании учительницы в бараке

"Следственными органами… организована доследственная проверка по сообщению СМИ о возможных нарушениях прав пенсионерки. Следователи СК России проверят доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении СУСК.

В Главном управлении строительства региона РИА Новости ранее объяснили, что здание признано аварийным в 2019 году, поэтому оно не попадает в текущую программу по переселению граждан, рассчитанную до 2025 года. При этом, администрация Ялуторовска готова предоставить жителям аварийного дома для временного проживания квартиры из маневренного фонда, но от этого жилья педагог отказалась.