В Крыму мужчина набросился с ножом на попутчиков в поезде

Отправление поезда из Санкт-Петербурга в Крым. Архивное фото

Отправление поезда из Санкт-Петербурга в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Два пассажира поезда в Два пассажира поезда в Крыму пострадали в результате нападения пьяного мужчины с ножом, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

"В отсеке плацкартного вагона 61-летний уроженец Воронежской области набросился на попутчиков. Он выхватил нож и нанес резаную рану руки 22-летнему жителю Астраханской области, а затем нанес ранение 18-летней девушке (жительница Евпатории)", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан и передан полицейским на узловой крымской железнодорожной станции Владиславовка.

По данным ведомства, девушку машиной скорой помощи доставили в районную больницу с резаной раной правой ноги и кровопотерей. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Парню в больнице обработали рану, в госпитализации он не нуждается.

"Известно, что злоумышленник ранее не судим и к ответственности за административные правонарушения не привлекался. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в организме задержанного", - отметили в пресс-службе управления.

В отношении воронежца избрана мера пресечения – административное задержание на 15 суток за появление в общественных местах в состоянии опьянения. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ножевого ранения.