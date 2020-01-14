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В Крыму мужчина набросился с ножом на попутчиков в поезде
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РИА Новости

В Крыму мужчина набросился с ножом на попутчиков в поезде

16:40 14.01.2020 (обновлено: 16:43 14.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтправление поезда из Санкт-Петербурга в Крым
Отправление поезда из Санкт-Петербурга в Крым
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Отправление поезда из Санкт-Петербурга в Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Два пассажира поезда в Крыму пострадали в результате нападения пьяного мужчины с ножом, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

"В отсеке плацкартного вагона 61-летний уроженец Воронежской области набросился на попутчиков. Он выхватил нож и нанес резаную рану руки 22-летнему жителю Астраханской области, а затем нанес ранение 18-летней девушке (жительница Евпатории)", - говорится в сообщении.

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Злоумышленник был задержан и передан полицейским на узловой крымской железнодорожной станции Владиславовка.
По данным ведомства, девушку машиной скорой помощи доставили в районную больницу с резаной раной правой ноги и кровопотерей. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Парню в больнице обработали рану, в госпитализации он не нуждается.
"Известно, что злоумышленник ранее не судим и к ответственности за административные правонарушения не привлекался. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в организме задержанного", - отметили в пресс-службе управления.
В отношении воронежца избрана мера пресечения – административное задержание на 15 суток за появление в общественных местах в состоянии опьянения. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ножевого ранения.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в поезде, который следовал по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь.
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