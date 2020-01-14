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В Кировской области спасли двух лосей из ледяного плена
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РИА Новости

В Кировской области спасли двух лосей из ледяного плена

16:39 14.01.2020
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© Фото : пресс-центр Правительства Кировской областиСпасение лося в Кировской области
Спасение лося в Кировской области
© Фото : пресс-центр Правительства Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Жители Кировской области спасли взрослого лося и лосенка из ледяного плена, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первый случай произошёл около поселка Суводи Оричевского района. В ледяном плену оказался лосёнок, который застрял между льдин и не мог выбраться. Помощь животному оказал житель посёлка Александр Корякин, вытащивший лося с помощью верёвок.
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"Второй случай произошёл в Советском районе, где был обнаружен лось в истощённом состоянии, лежавший несколько суток на льду озера. Его спасение было организовано государственным инспектором по охране диких животных Леонидом Албахтиным. В спасении лося принимали участие егеря и добровольцы", - говорится в сообщении.
Было установлено, что лось, пытаясь перейти озеро, вышел на лёд. Из-за крутых берегов и образовавшихся ледяных горок по краям водоёма животное не смогло выбраться обратно. Операция по спасению длилась более 3 часов.
"Лось был поднят на берег. Животное под наблюдением специалистов долго приходило в себя, после чего продолжило свой путь", - отмечается в сообщении.
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