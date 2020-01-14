В Кировской области спасли двух лосей из ледяного плена

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Жители Жители Кировской области спасли взрослого лося и лосенка из ледяного плена, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первый случай произошёл около поселка Суводи Оричевского района. В ледяном плену оказался лосёнок, который застрял между льдин и не мог выбраться. Помощь животному оказал житель посёлка Александр Корякин, вытащивший лося с помощью верёвок.

"Второй случай произошёл в Советском районе, где был обнаружен лось в истощённом состоянии, лежавший несколько суток на льду озера. Его спасение было организовано государственным инспектором по охране диких животных Леонидом Албахтиным. В спасении лося принимали участие егеря и добровольцы", - говорится в сообщении.

Было установлено, что лось, пытаясь перейти озеро, вышел на лёд. Из-за крутых берегов и образовавшихся ледяных горок по краям водоёма животное не смогло выбраться обратно. Операция по спасению длилась более 3 часов.