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Телеканалы отвели час на послание президента Федеральному собранию
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РИА Новости

Телеканалы отвели час на послание президента Федеральному собранию

16:38 14.01.2020 (обновлено: 16:39 14.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ведущие федеральные телеканалы отводят один час в сетке вещания на ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, указано в программе передач.
В программе Первого канала и "России 1" на послание президента заложено время с 12:00 до 13:00 по Москве.
Путин огласит послание 15 января. Традиционно в документе указываются приоритеты в развитии страны как во внутренней, так и во внешней политике на ближайшие годы. Мероприятие начнется в Центральном выставочном зале "Манеж" в 12 часов.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
13 января, 16:00
На послание Путина Федеральному Собранию аккредитовали 885 журналистов
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