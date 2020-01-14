Телеканалы отвели час на послание президента Федеральному собранию

В программе Первого канала и "России 1" на послание президента заложено время с 12:00 до 13:00 по Москве.

Путин огласит послание 15 января. Традиционно в документе указываются приоритеты в развитии страны как во внутренней, так и во внешней политике на ближайшие годы. Мероприятие начнется в Центральном выставочном зале "Манеж" в 12 часов.