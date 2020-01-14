В Тольятти возбудили дело после сообщений об обстреле автобусов

По данным ГУМВД по региону, 10 и 13 января в отделы полиции Тольятти обратились водители пассажирских автобусов марки "ЛИАЗ", сообщив о повреждениях стекол в шести застрахованных транспортных средствах. В ходе проверки выяснилось, что днем 10 января два водителя, управляя автобусами без пассажиров, услышали звон стекла и обнаружили повреждения двух боковых окон. В одном из автобусов сотрудники полиции обнаружили металлический шарик диаметром около 16 миллиметров. Кроме того, по информации полиции, вечером 13 января водители еще четырех пассажирских автобусов обнаружили повреждения в виде небольших сквозных отверстий окон. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.