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В Тольятти возбудили дело после сообщений об обстреле автобусов
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РИА Новости

В Тольятти возбудили дело после сообщений об обстреле автобусов

16:33 14.01.2020 (обновлено: 16:34 14.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
САМАРА, 14 янв – РИА Новости. Полиция возбудила два уголовных дела о вандализме после появления сообщений об обстреле пассажирских автобусов в Тольятти, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по Самарской области.
Ранее в паблике "Говорит Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте" и ряде местных СМИ появились сообщения, что неизвестные стреляли по пассажирским автобусам в Тольятти, предположительно, из пневматического оружия.
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По данным ГУМВД по региону, 10 и 13 января в отделы полиции Тольятти обратились водители пассажирских автобусов марки "ЛИАЗ", сообщив о повреждениях стекол в шести застрахованных транспортных средствах. В ходе проверки выяснилось, что днем 10 января два водителя, управляя автобусами без пассажиров, услышали звон стекла и обнаружили повреждения двух боковых окон. В одном из автобусов сотрудники полиции обнаружили металлический шарик диаметром около 16 миллиметров. Кроме того, по информации полиции, вечером 13 января водители еще четырех пассажирских автобусов обнаружили повреждения в виде небольших сквозных отверстий окон. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.
"По данным фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 214 УК РФ "Вандализм", - говорится в сообщении.
В настоящее время полиция продолжает розыск злоумышленников, а также ищет очевидцев произошедшего.
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