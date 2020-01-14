Молдавия продолжит развивать сотрудничество с Россией, заявил Додон

КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с российским послом Олегом Васнецовым сообщил, что Кишинев и Москва планируют и дальше укреплять сотрудничество в ряде областей.
"Обсудили весь спектр двусторонних отношений, с удовлетворением констатировали значительное укрепление стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией в 2019 году. В то же время указали на наличие широких возможностей для дальнейшего поступательного развития нашего диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес" - написал Додон на своей странице в Facebook.
28 декабря 2019, 12:14Владимир Путин. 20Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны
Стороны обсудили план проведения различных мероприятий в рамках двустороннего взаимодействия в 2020 году.
"Особое внимание будет уделено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напомню, что глава молдавского государства примет участие в торжествах на Красной площади в Москве по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", - подчеркнул Додон.
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