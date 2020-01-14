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Молдавия продолжит развивать сотрудничество с Россией, заявил Додон
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РИА Новости

Молдавия продолжит развивать сотрудничество с Россией, заявил Додон

16:25 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с российским послом Олегом Васнецовым сообщил, что Кишинев и Москва планируют и дальше укреплять сотрудничество в ряде областей.
"Обсудили весь спектр двусторонних отношений, с удовлетворением констатировали значительное укрепление стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией в 2019 году. В то же время указали на наличие широких возможностей для дальнейшего поступательного развития нашего диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес" - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон
28 декабря 2019, 12:14Владимир Путин. 20
Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны
Стороны обсудили план проведения различных мероприятий в рамках двустороннего взаимодействия в 2020 году.
"Особое внимание будет уделено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напомню, что глава молдавского государства примет участие в торжествах на Красной площади в Москве по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", - подчеркнул Додон.
Президент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи с полномочным послом РФ в Республики Молдова Олегом Васнецовым. 5 февраля 2019
24 декабря 2019, 21:39
Додон обсудил с российским послом план совместных действий на 2020 год
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Игорь ДодонВладимир ПутинМолдавияРоссияВ мире
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