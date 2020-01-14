Замглавы МИД надеется на решение проблемы с допуском россиян в Израиль

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва ожидает, что проблема с недопуском россиян на территорию Израиля и задержаниями на границе будет решена в ближайшее время, заявил журналистам замминистра иностранных дел Евгений Иванов.
"Все эти вопросы были обсуждены, и выработаны, как нам кажется, взаимовыгодные решения. Я думаю, что этот вопрос должен быть в ближайшее время урегулирован, хотя абсолютно справедливо он в последнее время стоял в повестке дня", - заявил дипломат.
Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило, что более 5,7 тысячи россиянам отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну. Вопрос обсуждался на плановых консультациях по консульским вопросам в декабре.
25 декабря 2019, 17:57Россия предложила Израилю безвизовые поездки по служебным паспортам