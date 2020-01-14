Замглавы МИД надеется на решение проблемы с допуском россиян в Израиль

"Все эти вопросы были обсуждены, и выработаны, как нам кажется, взаимовыгодные решения. Я думаю, что этот вопрос должен быть в ближайшее время урегулирован, хотя абсолютно справедливо он в последнее время стоял в повестке дня", - заявил дипломат.