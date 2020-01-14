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Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
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РИА Новости

Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

16:15 14.01.2020 (обновлено: 17:35 14.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с осужденным в мордовской колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского УФСИН.
Это произошло на прошлой неделе "на почве личных неприязненных отношений". Захарченко несколько раз ударил своего оппонента кулаком и головой в лицо, уточнили в ведомстве.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
"Проводится проверка. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", — рассказал собеседник агентства.
Дмитрий Захарченко
Вчера, 14:00
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве.
Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Захарченко приговорили к двенадцати с половиной лет лишения свободы. В середине ноября он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию № 5.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
12 января, 22:12
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоРеспублика МордовияФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
В карцер его и вся недолга! Как любого из зэков.
14 января, 17:10
Andrey Shulga
6540001
Деньги делили?
14 января, 16:44
zzopsumumlu
13430102
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