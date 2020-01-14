Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с осужденным в мордовской колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского УФСИН.
Это произошло на прошлой неделе "на почве личных неприязненных отношений". Захарченко несколько раз ударил своего оппонента кулаком и головой в лицо, уточнили в ведомстве.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
"Проводится проверка. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", — рассказал собеседник агентства.
Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве.
Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Захарченко приговорили к двенадцати с половиной лет лишения свободы. В середине ноября он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию № 5.