Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. Экс-полковник МВД Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с осужденным в мордовской колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского УФСИН

Это произошло на прошлой неделе "на почве личных неприязненных отношений". Захарченко несколько раз ударил своего оппонента кулаком и головой в лицо, уточнили в ведомстве.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

"Проводится проверка. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", — рассказал собеседник агентства.

Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.