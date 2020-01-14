В ГД призвали выделить финансирование на развитие системы психбольниц

"Количество преступлений, совершенных психически больными, как в России, так и в мире достаточно стабильно и не меняется годами. Преступления совершают примерно 2,4% от общего числа психически нездоровых пациентов. С другой стороны, к ним приковано большое внимание общественности и СМИ, так как эти преступления носят тяжёлый, жестокий характер. Поэтому я бы не стал говорить о резком росте непосредственно самих преступлений, как правило, увеличивается внимание к ним. Отдельный вопрос - состояние психиатрических больниц. Даже те, что не закрылись и продолжают функционировать, находятся в очень плохом состоянии и требуют вливания большого количества средств", - сказал Менделевич РИА Новости.