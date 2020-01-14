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В ГД призвали выделить финансирование на развитие системы психбольниц
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РИА Новости

В ГД призвали выделить финансирование на развитие системы психбольниц

16:13 14.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Развитие инфраструктуры психиатрических больниц в РФ и этой сферы в целом должно стать одним из приоритетов российского здравоохранения, это позволит создать соответствующие условия для выздоровления больных и как следствие - снизить количество преступлений, пока эта сфера находится "на задворках" здравоохранения РФ, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Ранее заместитель председателя Следственного комитета (СК) РФ Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант", что закрытие большого количества психиатрических лечебниц в России сказалось на росте криминогенной напряженности. По словам замглавы ведомства, попадание психически нездоровых лиц в поле зрения медиков не обеспечивает безопасность от них окружающих, в том числе из-за упразднения в начале 1990-х годов психиатрического учета.
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"Количество преступлений, совершенных психически больными, как в России, так и в мире достаточно стабильно и не меняется годами. Преступления совершают примерно 2,4% от общего числа психически нездоровых пациентов. С другой стороны, к ним приковано большое внимание общественности и СМИ, так как эти преступления носят тяжёлый, жестокий характер. Поэтому я бы не стал говорить о резком росте непосредственно самих преступлений, как правило, увеличивается внимание к ним. Отдельный вопрос - состояние психиатрических больниц. Даже те, что не закрылись и продолжают функционировать, находятся в очень плохом состоянии и требуют вливания большого количества средств", - сказал Менделевич РИА Новости.
Он отметил, что по данным ВОЗ, каждый четвёртый-пятый человек в мире имеет психическое или поведенческое расстройство. При этом в России психические болезни на первом месте по инвалидизации.
"Несмотря на все это, психиатрия все ещё на задворках нашего здравоохранения и не входит ни в одну приоритетную государственную программу или проект. Именно на развитие сферы, инфраструктуры, на мой взгляд, необходимо обратить первоочередное внимание. Потому что здоровая психика и соответствующие условия для выздоровления - это и снижение количества преступлений, и рост работающего населения и вообще, улучшение качества всей жизни населения", - считает парламентарий.
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Менделевич с 1992 по 1995 годы занимал должность врача-психиатра Казанской психиатрической больницы со строгим наблюдением министерства здравоохранения РФ, а с 1995 по 1999 — был заведующим отделением этой больницы.
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Борис МенделевичИгорь КрасновСледственный комитет РФГосдума РФВОЗРоссияОбщество
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