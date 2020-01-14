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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T16:14+0300
https://ria.ru/20200114/1563406288.html
Премьер Малайзии сравнил убийства Сулеймани и журналиста Хашукджи
https://cdn21.img.ria.ru/images/156314/10/1563141083_0:327:3059:2048_1036x0_80_0_0_b138b3fcecfb086273b5a279ba64128d.jpg
РИА Новости

Премьер Малайзии сравнил убийства Сулеймани и журналиста Хашукджи

16:13 14.01.2020 (обновлено: 16:14 14.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сравнил убийства иранского генерала Касема Сулеймани и саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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"Иранский военный генерал Сулеймани был убит в Ираке теми же людьми, которые осуждали убийство Хашукджи. Есть ли разница между убийствами Сулеймани и Хашукджи?" - написал премьер в своем блоге. Эта ремарка является частью размышлений премьера о роли США в современном мире. Под названием "Напоминание" они были также опубликованы в его официальном аккаунте Facebook.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
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