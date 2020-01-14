Премьер Малайзии сравнил убийства Сулеймани и журналиста Хашукджи

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сравнил убийства иранского генерала Касема Сулеймани и саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
"Иранский военный генерал Сулеймани был убит в Ираке теми же людьми, которые осуждали убийство Хашукджи. Есть ли разница между убийствами Сулеймани и Хашукджи?" - написал премьер в своем блоге. Эта ремарка является частью размышлений премьера о роли США в современном мире. Под названием "Напоминание" они были также опубликованы в его официальном аккаунте Facebook.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
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