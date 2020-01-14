Роухани заявил о намерении развивать сотрудничество с Сирией

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом заявил о намерении Тегерана развивать и укреплять отношения с Дамаском, стороны также выразили согласие в необходимости как можно скорее положить конец присутствию США в регионе, сообщается на официальном сайте президента ИРИ.
"Намерение Ирана заключается в более серьезном, чем когда-либо, развитии и укреплении отношений между Тегераном и Дамаском", - заявил президент Ирана.
Президент Ирана также сообщил, что Иран никогда не забудет убийство генерала Касема Сулеймани и уверен, что "народы региона не должны медлить, должны положить конец военному присутствию США в регионе и изгнать этих преступников". Он также отметил, что Иран, Сирия и другие страны региона обязаны сотрудничать для достижения окончательной победы над терроризмом, вывода иностранных войск с территории Сирии, а также возвращения сирийских беженцев на родину.
Премьер-министр Сирии, в свою очередь, заявил, что "все народы и государства должны противостоять их (США – ред.) незаконному присутствию в регионе", добавив, что нахождение войск США в Сирии было примером оккупации.
Хамис также выразил соболезнования в связи с гибелью иранских граждан при крушении украинского самолета и убийством иранского генерала Сулеймани и заявил, что его убийство является "катастрофой и огромным несчастьем для всех свободолюбивых народов мира".
В начале января Вашингтон провел в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска, что вызвало резкое усиление напряженности в регионе.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Организация, запрещенная в России