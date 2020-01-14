Трамп с дочерью и зятем посетят Всемирный экономический форум в Давосе

Дональд Трамп с супругой Меланией, дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером

© AP Photo / Mary Altaffer Дональд Трамп с супругой Меланией, дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером

Как ожидается, в делегацию США войдут также министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.

Также в Давосе ожидается приезд высокопоставленной китайской делегации. КНР на форуме представит первый заместитель премьера Государственного совета Хань Чжен, ответственный за экономические вопросы.

Пока официально не известно, пройдут ли на ВЭФ прямые торговые переговоры между Китаем и США.