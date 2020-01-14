Трамп с дочерью и зятем посетят Всемирный экономический форум в Давосе

ЖЕНЕВА, 14 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, следует из списка глав государств, которые посетят Давос, опубликованного ВЭФ.
Как ожидается, в делегацию США войдут также министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.
Также в Давосе ожидается приезд высокопоставленной китайской делегации. КНР на форуме представит первый заместитель премьера Государственного совета Хань Чжен, ответственный за экономические вопросы.
Пока официально не известно, пройдут ли на ВЭФ прямые торговые переговоры между Китаем и США.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.