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В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"
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РИА Новости

В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"

16:05 14.01.2020 (обновлено: 23:37 14.01.2020)
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© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 янв — РИА Новости. Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
Обыски прошли в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии. В операции участвовали около 180 человек.

"Лица чеченского происхождения в возрасте 23-28 лет подозреваются в подыскивании мест для проведения там позже исламистски мотивированной атаки. У одного из них при полицейской проверке был изъят мобильный телефон с соответствующим фотоматериалом. Нынешние обыски должны внести ясность в вопрос об истинных мотивах. При этом были изъяты наличные деньги, холодное оружие и носители данных, их содержание проверяется", — говорится в заявлении Генпрокуратуры Берлина в соцсети Twitter.

По словам представителей ведомства, конкретных данных о наличии угрозы теракта нет.
По данным таблоида Bild, в Бранденбурге в ходе операции задержан один человек, однако эта информация официально пока не подтверждена.
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БранденбургБерлин (город)ГерманияВ мире
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