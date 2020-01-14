В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"

БЕРЛИН, 14 янв — РИА Новости. Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
Обыски прошли в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии. В операции участвовали около 180 человек.
"Лица чеченского происхождения в возрасте 23-28 лет подозреваются в подыскивании мест для проведения там позже исламистски мотивированной атаки. У одного из них при полицейской проверке был изъят мобильный телефон с соответствующим фотоматериалом. Нынешние обыски должны внести ясность в вопрос об истинных мотивах. При этом были изъяты наличные деньги, холодное оружие и носители данных, их содержание проверяется", — говорится в заявлении Генпрокуратуры Берлина в соцсети Twitter.
По словам представителей ведомства, конкретных данных о наличии угрозы теракта нет.
По данным таблоида Bild, в Бранденбурге в ходе операции задержан один человек, однако эта информация официально пока не подтверждена.