В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"

"Лица чеченского происхождения в возрасте 23-28 лет подозреваются в подыскивании мест для проведения там позже исламистски мотивированной атаки. У одного из них при полицейской проверке был изъят мобильный телефон с соответствующим фотоматериалом. Нынешние обыски должны внести ясность в вопрос об истинных мотивах. При этом были изъяты наличные деньги, холодное оружие и носители данных, их содержание проверяется", — говорится в заявлении Генпрокуратуры Берлина в соцсети Twitter.