Новак и Орешкин будут представлять Россию на форуме в Давосе

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россию на Всемирном экономическом форуме в Давосе будут представлять министр энергетики Александр Новак и глава Минэкономразвития Максим Орешкин, следует из списка представителей государств, которые посетят Давос. Соответствующий документ опубликован организаторами ВЭФ.
Орешкин ранее говорил, что планирует посетить Давос. РИА Новости направило запрос в Минэнерго об участии Новака в форуме.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.
10 января, 19:42Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе