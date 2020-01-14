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Новак и Орешкин будут представлять Россию на форуме в Давосе
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РИА Новости

Новак и Орешкин будут представлять Россию на форуме в Давосе

16:24 14.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр энергетики РФ Александр Новак
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россию на Всемирном экономическом форуме в Давосе будут представлять министр энергетики Александр Новак и глава Минэкономразвития Максим Орешкин, следует из списка представителей государств, которые посетят Давос. Соответствующий документ опубликован организаторами ВЭФ.
Орешкин ранее говорил, что планирует посетить Давос. РИА Новости направило запрос в Минэнерго об участии Новака в форуме.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.
Президент США Дональд Трамп
10 января, 19:42
Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе
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Максим ОрешкинАлександр НовакДавосВ мире
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