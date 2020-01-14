В авиакатастрофе в Иране нельзя винить одного человека, заявил Роухани

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент Ирана Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что нельзя винить только одного определенного человека в том, что Иран сбил украинский самолет.

"Благодаря моему некоему знакомству с противовоздушной обороной я заявляю, что нельзя винить одного человека. Это не только тот, кто нажал на кнопку, но скорее всего есть и другие, и я хочу, чтобы людям честно разъяснили этот вопрос", - заявил Роухани в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Он отметил, что власти "будет продолжать все свои усилия до тех пор, пока все аспекты не будут расследованы, чтобы убедиться, что все причастные наказаны, а также чтобы гарантировать людям, что такое не повторится".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.