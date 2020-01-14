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Кузнецова рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку
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РИА Новости

Кузнецова рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку

15:59 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Окончательного решения о том, где будет проживать мальчик из Омска, которого отчим в наказание ставил коленями на гречку, еще не принято, сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Как сообщалось, после возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца. После этого органы опеки вернули мальчика матери, продолжая наблюдать за ним. Следователи сейчас проверяют законность возврата ребенка в семью, а в минобразования региона сообщали, что по согласию матери мальчика поместят в школу-интернат на время решения вопроса о возможном лишении родительских прав. Кузнецова выясняет причины возвращения ребенка в семью.
"Мы выступаем за глубокое и полное изучение ситуации и за принятие обоснованных решений в интересах ребенка. Окончательное решение по поводу нахождения ребенка с матерью пока не принято. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям 112, 117, 156 УК РФ, будет соответствующее решение суда, по итогам которого будет понятна мера ее ответственности и степень причастности к совершению преступления в отношении ребенка", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
Омбудсмен отметила, что одновременно маме мальчика назначена психолого-педагогическая экспертиза, которая еще не завершена. Только по итогам суда и результатов экспертизы, уточняет Кузнецова, будет возможно сделать окончательный вывод.
"На это указывает и ответ прокуратуры, который пришел на днях. Мы в свою очередь ждем результата проверок законности действий органов опеки региона", - напомнила Кузнецова.
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В Омске рассказали о состоянии мальчика, которого ставили на гречку
По данным СУСК, с апреля по май 2019 года в Омске 35-летний Сергей Казаков якобы в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности, например, позднее возвращение домой из школы, не менее шести раз ставил своего пасынка на длительное время, от получаса до девяти часов, коленями на гречневую крупу. Мать мальчика была в курсе, но не вмешивалась в ситуацию, отмечали в управлении.
В СК сообщили, что после очередного такого "воспитания" 11 мая мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, и тот сообщил в полицию. Фотографии коленей мальчика с "вросшей" в них гречкой вызвали широкий общественный резонанс. Казаков находится под арестом, а мать мальчика - под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание состоялось 16 декабря.
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