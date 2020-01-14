Джонсон отклонил запрос по референдуму о независимости Шотландии

ЛОНДОН, 14 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал лидеру Шотландской национальной партии Николе Стерджен на запрос по передаче национальным парламентом шотландскому законодательному собранию полномочий по проведению референдума. Соответствующее письмо глава британского правительства направил во вторник Стерджен.
Джонсон напомнил, что во время прошедшего в 2014 году референдума о независимости Шотландии сама Стерджен и ее предшественник пообещали, что это будет "голосование раз в поколение".
19 декабря 2019, 15:31Шотландия настаивает на втором референдуме за независимость
Граждане Шотландии проголосовали, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства, а шотландские и британские власти пообещали уважать это решение, добавил он.
"Правительство Великобритании будет продолжать поддерживать демократическое решение шотландского народа и обещание, которое вы дали им. По этой причине я не могу согласиться ни на какую просьбу о передаче полномочий, которая может привести к следующему референдуму о независимости", - написал Джонсон в письме Стерджен, текст которого опубликован на сайте британского правительства.
13 декабря 2019, 22:07Джонсон указал Шотландии на недопустимость второго референдума
Также он отметил, что еще один референдум может привести к продолжению политической стагнации, которая наблюдается в Шотландии в последние десять лет.
Правительство Шотландии в декабре направило Лондону официальный запрос о решении национальным парламентом вопроса о проведении референдума о независимости региона.
Ранее Стерджен заявляла, что провести референдум в Шотландии планируется в 2020 году.
В 2014 году Шотландия проголосовала на референдуме за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. Однако в 2016 году прошел референдум о членстве в ЕС, на котором Великобритания в целом проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия – против.