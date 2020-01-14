Джонсон отклонил запрос по референдуму о независимости Шотландии

ЛОНДОН, 14 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал лидеру Шотландской национальной партии Николе Стерджен на запрос по передаче национальным парламентом шотландскому законодательному собранию полномочий по проведению референдума. Соответствующее письмо глава британского правительства направил во вторник Стерджен.

Джонсон напомнил, что во время прошедшего в 2014 году референдума о независимости Шотландии сама Стерджен и ее предшественник пообещали, что это будет "голосование раз в поколение".

Граждане Шотландии проголосовали, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства, а шотландские и британские власти пообещали уважать это решение, добавил он.

"Правительство Великобритании будет продолжать поддерживать демократическое решение шотландского народа и обещание, которое вы дали им. По этой причине я не могу согласиться ни на какую просьбу о передаче полномочий, которая может привести к следующему референдуму о независимости", - написал Джонсон в письме Стерджен, текст которого опубликован на сайте британского правительства.

Также он отметил, что еще один референдум может привести к продолжению политической стагнации, которая наблюдается в Шотландии в последние десять лет.

Правительство Шотландии в декабре направило Лондону официальный запрос о решении национальным парламентом вопроса о проведении референдума о независимости региона.

Ранее Стерджен заявляла, что провести референдум в Шотландии планируется в 2020 году.