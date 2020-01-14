Кучма обсудил в контактной группе встречу по Донбассу в Минске

"В разговоре речь шла о ходе имплементации минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже. Обсудили повестку дня первого заседания ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.) в 2020 году, которое должно состояться 16 января в Минске. Отметили важность взаимного освобождения удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря 2019", - написала она в Facebook.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".