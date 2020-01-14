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Кучма обсудил в контактной группе встречу по Донбассу в Минске
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РИА Новости

Кучма обсудил в контактной группе встречу по Донбассу в Минске

15:49 14.01.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кучма обсудил со спецпредставителем главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау повестку дня на встрече контактной группы по Донбассу в Минске, сообщила во вторник пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.
Встреча контактной группы и четырех ее рабочих подгрупп по Донбассу состоится в Минске 16 января.
"В разговоре речь шла о ходе имплементации минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже. Обсудили повестку дня первого заседания ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.) в 2020 году, которое должно состояться 16 января в Минске. Отметили важность взаимного освобождения удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря 2019", - написала она в Facebook.
По ее словам, во время общения Кучма сообщил, что в результате несоблюдения режима тишины есть погибшие и раненые украинские военные.
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"Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей - только с этого может начаться возвращение мира", - цитирует Олифер Кучму.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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