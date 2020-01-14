Посол Ирана выступил за развитие всесторонних связей с Россией

"К счастью, отношения между нашими государствами получили за последние годы хорошее развитие, это касается экономики, политической сферы, вопросов безопасности. Оба наших лидера и в целом все в Исламской Республике Иран настроены на развитие связей с Россией. Надо использовать нынешнюю ситуацию, чтобы всесторонне могли бы развивать наши отношения", - сказал Джалали, выступая на встрече с зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым в Москве.