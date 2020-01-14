Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T15:45+0300
https://ria.ru/20200114/1563404514.html
Посол Ирана выступил за развитие всесторонних связей с Россией
https://cdn24.img.ria.ru/images/156077/02/1560770280_0:174:2048:1326_1036x0_80_0_0_eec076a3974f354cff28ae37f353d4b4.jpg
РИА Новости

Посол Ирана выступил за развитие всесторонних связей с Россией

15:45 14.01.2020
1842
CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem JalaliКазем Джалали
Казем Джалали
CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem Jalali
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тегеран выступает за развитие всесторонних связей с Россией, заявил во вторник посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"К счастью, отношения между нашими государствами получили за последние годы хорошее развитие, это касается экономики, политической сферы, вопросов безопасности. Оба наших лидера и в целом все в Исламской Республике Иран настроены на развитие связей с Россией. Надо использовать нынешнюю ситуацию, чтобы всесторонне могли бы развивать наши отношения", - сказал Джалали, выступая на встрече с зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым в Москве.
Он подчеркнул, что Тегеран выступает также за развитие туристических связей с РФ.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Вчера, 15:39
Посол Ирана заявил о скором визите Володина в республику
3610000
Обсудить 0
Казем ДжалалиРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Порт Циндао, Китай
СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР
Рабочие на насосной станции в Белоруссии
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров поздравил нового главу МИД Австрии с назначением
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с замглавы МИД КНР ситуацию на Корейском полуострове
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прибыл с официальным визитом в Индию
Флаг Китая
Китай выступил против односторонних санкций США в отношении Ирана
Автомобили полиции Германии
В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
В России оценили слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву
Иранский флаг на АЭС Бушер
Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
Вид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
Немецкое СМИ рассказало о "секрете успеха" России во внешней политике
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
03:27Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
03:17Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана
Лента новостейМолния