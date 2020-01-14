Эксперт назвал возможную причину отказа Хафтара подписать перемирие

АНКАРА, 14 янв – РИА Новости, Федор Смирнов. Командующий Ливийской национальной армии Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар мог отказаться от подписания соглашения о перемирии по итогам переговоров в Москве, заручившись поддержкой Франции, Саудовской Аравии и ОАЭ, заявил РИА Новости научный сотрудник Африканского координационного и образовательного центра (AKEM) Тугрул Огузхан Йылмаз.

Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа . Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

"Несмотря на то, что Саррадж принял соглашение о перемирии, разработанное усилиями РФ и Турции, Хафтар попросил время на раздумья. За это время он, возможно, провел переговоры с такими странами, как Франция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, где получил поддержку. Если бы Хафтар думал об интересах своей страны, он принял бы перемирие. Отказ от него еще больше обострит напряженность в этом районе, так как Хафтар уже стягивает свои силы к югу от Триполи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Турция настаивает на выводе сил Хафтара с занятых ими территорий с апреля прошлого года, при этом главным является обеспечение территориальной целостности и политической стабильности Ливии. "Отъезд Хафтара из Москвы и отказ от перемирия в некотором смысле может быть истолкован как его поворот спиной к России. Несмотря на все попытки к достижению мира, Хафтар придерживался той же позиции на предыдущих встречах по Ливии. Если он, став важной силой в регионе, предпочитает военный путь, то ливийский народ может столкнуться с еще более серьезными проблемами", - сказал Йылмаз.

По его словам, такое развитие событий может привести к изменению баланса в регионе. "Россия хочет мира в Ливии и продолжает предпринимать различные инициативы в этом направлении. Но такое отношение Хафтара к Москве может быть признаком того, что Россия пойдет на смену своей позиции по Ливии. Турция должна придерживаться своих политических и дипломатических инициатив по Ливии в координации с Россией и не разрывать связи с Египтом, который подал позитивные сигналы по соглашению, подготовленному Москвой и Анкарой", - отметил эксперт.

Он напомнил, что ранее для достижения урегулирования в Ливии созывались международные конференции в Дохе, Париже и Палермо, на которых не было серьезных результатов. "В Берлине 19 января планируется конференция с участием РФ, США, Франции, Великобритании, Китая, Германии, Турции, Италии, Египта, ОАЭ, Алжира, Туниса и Катара. Турция должна принять участие в этой встрече, чтобы стать частью политического решения. Усилия Турции и России по обеспечению мира в Ливии при содействии Египта могут стать решающими на Берлинской конференции", - добавил Йылмаз.