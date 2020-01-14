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Польский оператор "Дружбы" изменил систему контроля качества нефти
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РИА Новости

Польский оператор "Дружбы" изменил систему контроля качества нефти

15:42 14.01.2020
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© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN модернизировал систему контроля количества и качества нефти, получаемой из России через Белоруссию, говорится в сообщении оператора.
"Строительство современного блока контроля качества нефти, а также замена ключевых элементов системы – это результат завершения работ по модернизации расчетно-вычислительного узла в базе PERN в Адамово", - говорится в сообщении.
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По заявлению польского оператора, теперь измерения количества и качества нефти, поступающей в Польшу с Востока, станут надежнее.
Модернизированный узел уже введен в эксплуатацию. "Целью инвестиции, осуществленной в течение 2018-2019 годов, была замена основных элементов системы на новые устройства, обеспечивающие повышение качества и надежности измерений, а также проводимых расчетов между компаниями PERN и "Транснефть", - говорится в сообщении. В PERN отметили, что модернизированный расчетно-вычислительный узел "гарантирует надежность измерений сырья (более 40 миллионов тонн нефти в год)".
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В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью.
Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти должна "Транснефть", однако иностранные компании, получающие российскую нефть, должны направлять свои претензии по качеству сырья грузоотправителям, то есть нефтяным компаниям из РФ, с которыми у них действуют контракты. Затем эти российские компании направляют свои претензии "Транснефти". Она зарезервировала 23 миллиарда рублей для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в "Дружбе".
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Нефтепровод "Дружба"Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьПольшаБелоруссияРоссияЭкономика
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