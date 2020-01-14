В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Мужчина со следами укусов собак был обнаружен на улице в Йошкар-Оле, он скончался, причины смерти устанавливаются, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Республике Марий Эл.
Прохожие обнаружили мужчину рано утром 13 января. Они вызвали скорую, но врачи не смогли помочь пострадавшему - мужчина умер.
17 марта 2019, 08:55В Магадане стая бродячих собак покусала ребенка
"Мужчина действительно был покусан собаками, но причина его смерти пока не установлена. Есть несколько предположений, в том числе - переохлаждение. СК проводит доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет выяснена причина смерти", - сообщили агентству в региональном СУСК.