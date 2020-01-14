В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками

"Мужчина действительно был покусан собаками, но причина его смерти пока не установлена. Есть несколько предположений, в том числе - переохлаждение. СК проводит доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет выяснена причина смерти", - сообщили агентству в региональном СУСК.