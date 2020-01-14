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В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками
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РИА Новости

В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками

15:35 14.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Мужчина со следами укусов собак был обнаружен на улице в Йошкар-Оле, он скончался, причины смерти устанавливаются, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Республике Марий Эл.
Прохожие обнаружили мужчину рано утром 13 января. Они вызвали скорую, но врачи не смогли помочь пострадавшему - мужчина умер.
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"Мужчина действительно был покусан собаками, но причина его смерти пока не установлена. Есть несколько предположений, в том числе - переохлаждение. СК проводит доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет выяснена причина смерти", - сообщили агентству в региональном СУСК.
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