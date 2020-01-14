Московские школьники открыли новый астероид

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воспитанники центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид, сообщается на официальном Воспитанники центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы

"Учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид. Небесное тело обнаружили во время международной кампании по поиску астероидов, которая прошла с 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается. что ребятам прислали около 200 наборов снимков с телескопа Pan-STARRS 1, расположенного на Гавайских островах. На одном из них дети заметили в созвездии Овна "цепочку из черточек, вытянутых в одном направлении". Отмечается, что до сих пор такие объекты на снимках не встречались, обычно астероиды на 45-секундных экспозициях выглядят как точки.

"Стало очевидно, что этот объект летит гораздо быстрее всех предыдущих. Измерения показали, что он движется со скоростью 6,5 угловой секунды в минуту (2,5 градуса в сутки), а значит, находится очень близко к Земле. Расчеты в специальной программе для астрономических наблюдений Find_Orb показали, что за двое суток до открытия объект пролетел на расстоянии 268 тысяч километров от Земли — это в полтора раза ближе, чем находится Луна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автор программы Find_Orb Билл Грей подтвердил, что этот объект не может быть искусственным спутником Земли.