Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-14T15:29+0300
https://ria.ru/20200114/1563403993.html
Московские школьники открыли новый астероид
https://cdn22.img.ria.ru/images/138292/64/1382926492_0:0:2001:1125_1036x0_80_0_0_7ac2beeaa950ed23f748eb400ab2fa1c.jpg
РИА Новости

Московские школьники открыли новый астероид

15:29 14.01.2020
776
© Fotolia / AND IncРисунок астероида около планеты Земля
Рисунок астероида около планеты Земля
© Fotolia / AND Inc
Рисунок астероида около планеты Земля. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воспитанники центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид. Небесное тело обнаружили во время международной кампании по поиску астероидов, которая прошла с 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Темная материя
24 декабря 2019, 08:13РИА Наука
Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
Отмечается. что ребятам прислали около 200 наборов снимков с телескопа Pan-STARRS 1, расположенного на Гавайских островах. На одном из них дети заметили в созвездии Овна "цепочку из черточек, вытянутых в одном направлении". Отмечается, что до сих пор такие объекты на снимках не встречались, обычно астероиды на 45-секундных экспозициях выглядят как точки.
"Стало очевидно, что этот объект летит гораздо быстрее всех предыдущих. Измерения показали, что он движется со скоростью 6,5 угловой секунды в минуту (2,5 градуса в сутки), а значит, находится очень близко к Земле. Расчеты в специальной программе для астрономических наблюдений Find_Orb показали, что за двое суток до открытия объект пролетел на расстоянии 268 тысяч километров от Земли — это в полтора раза ближе, чем находится Луна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автор программы Find_Orb Билл Грей подтвердил, что этот объект не может быть искусственным спутником Земли.
"Таким образом, ребята открыли настоящий околоземный астероид, хотя и маленький — его размер составляет два-три метра. Астероид получил обозначение VGDP154 — это 154-й астероид, открытый воспитанниками Московского дворца пионеров. Измерения отправлены координаторам проекта в США для пересылки в Центр малых планет", - говорится в сообщении.
Комета, пролетающая мимо Земли
29 декабря 2019, 08:00РИА Наука
"Много миров, устроенных как наш". Ученые ищут разгадку в кометах
1700001
Обсудить 0
РИА НаукаКосмосЗемляКосмос - РИА НаукаМоскваРоссия
Рекомендуем
Так в представлении художника выглядит мощный гамма-всплеск в двойной звездной системе
Самые яркие взрывы происходят в двойных звездных системах
Режиссер Роберт Земекис
Режиссер Роберт Земекис снимет научно-фантастический фильм
Предсолярные зерна карбида кремния, обнаруженные в Мурчисонском метеорите, являются звездной пылью, образовавшейся пять-семь миллиардов лет назад
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска
"Волчья Луна": первое затмение 2020 года
Вид на планету Земля из космоса
Россия и КНР обсуждают строительство в космосе большого телескопа
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
Экипаж МКС ужаснулся масштабам пожаров в Австралии
Сотрудник полиции
В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Счетная палата проверит "Ростех", "Роснефтегаз" и "Газпром"
Режиссер Клим Шипенко
Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
Автомобили полиции Германии
В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"
Пара старшего возраста
Ученые определили четыре основных типа старения
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" потратит восемь миллиардов рублей на корабль "Орел"
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Участники митинга против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель перекрыли дорогу, ведущую к Верховной раде Украины в Киеве. 14 января 2020
В Раде предрекли украинцам рабство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
03:27Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
03:17Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана
Лента новостейМолния