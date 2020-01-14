Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T15:55+0300
https://ria.ru/20200114/1563403956.html
В Росавиации рассказали о перелетах российских авиакомпаний над Ираном
https://cdn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1036x0_80_0_0_221bc12d42e9e5f0248d6cd80e6b1237.jpg
РИА Новости

В Росавиации рассказали о перелетах российских авиакомпаний над Ираном

15:27 14.01.2020 (обновлено: 15:55 14.01.2020)
341
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Авиакомпании РФ продолжают использовать воздушное пространство Ирана с дополнительными мерами предосторожности, включая корректировку маршрутов, экипажи не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана, сообщает Росавиация.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
"Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов", - говорится в сообщении.
"Экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана", - отмечает ведомство.
Ведомство отмечает, что, по докладам экипажей, в настоящее время более четко осуществляется работа военного сектора службы обслуживания воздушного движения Ирана. Также отмечено, что авиакомпании России не используют воздушное пространство Ирака и не планируют его использовать.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 14:21
Иран не обращался в МАК по поводу расследования крушения Boeing
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
310002
Обсудить 0
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныРосавиацияРоссияИранУкраинаВ мире
Рекомендуем
Казем Джалали
Посол Ирана заявил о скором визите Володина в республику
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Иране
Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
Молодые кубинки отдыхают на набережной Малекон в Гаване
АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
В Косово задержали двух россиян
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Эксперт назвал возможную причину отказа Хафтара подписать перемирие
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
Флаг на здании министерства обороны РФ
Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
Казем Джалали
Посол Ирана выступил за развитие всесторонних связей с Россией
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник в МИД осудил запуск механизма по решению споров в рамках СВПД
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран не обращался в МАК по поводу расследования крушения Boeing
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
Иранский флаг на АЭС Бушер
Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Лавров прокомментировал рекомендации по полетам на Ближний Восток
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве
СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В авиакатастрофе в Иране нельзя винить одного человека, заявил Роухани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
03:27Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
03:17Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана
Лента новостейМолния