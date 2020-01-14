В Росавиации рассказали о перелетах российских авиакомпаний над Ираном

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Авиакомпании РФ продолжают использовать воздушное пространство Ирана с дополнительными мерами предосторожности, включая корректировку маршрутов, экипажи не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана, сообщает Росавиация.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
"Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов", - говорится в сообщении.
"Экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана", - отмечает ведомство.
Ведомство отмечает, что, по докладам экипажей, в настоящее время более четко осуществляется работа военного сектора службы обслуживания воздушного движения Ирана. Также отмечено, что авиакомпании России не используют воздушное пространство Ирака и не планируют его использовать.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.