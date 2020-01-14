В Росавиации рассказали о перелетах российских авиакомпаний над Ираном

Ведомство отмечает, что, по докладам экипажей, в настоящее время более четко осуществляется работа военного сектора службы обслуживания воздушного движения Ирана. Также отмечено, что авиакомпании России не используют воздушное пространство Ирака и не планируют его использовать.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.