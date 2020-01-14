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Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
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РИА Новости

Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране

15:21 14.01.2020 (обновлено: 16:08 14.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Иране
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Иране
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Иране
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране, в случае необходимости подготовит дополнительные рекомендации российским авиакомпаниям, просит авиакомпании информировать о малейших отклонениях в полетах и нестандартных ситуациях, сообщает ведомство.
"Росавиация продолжает мониторинг ситуации. В случае необходимости будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам по мерам безопасности", - говорится в сообщении.
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"В ходе совещания акцентировали внимание руководства авиакомпаний на необходимость незамедлительного информирования Росавиации о малейших отклонениях, возникающих в полетах, и нестандартных ситуациях, которые обычно не возникают в мирное время", - отмечает ведомство.
Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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