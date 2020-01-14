В Косово задержали двух россиян

БЕЛГРАД, 14 янв – РИА Новости. Двое граждан России задержаны на севере Косово "за нелегальный переход границы", сообщила полиция самопровозглашенной республики.
"Двое граждан России - Игорь Красиков и Марина Красикова - на автомобиле с черногорскими номерами попытались в понедельник въехать через КПП Ярине на севере Косово, но из-за отсутствия визы не были пропущены. Потом они проникли альтернативным путем, через село Шерпель, где были задержаны полицейским патрулем", - сообщило управление косовской полиции в Косовска Митровице.
Прокурор задержал их на 24 часа, во вторник граждан РФ ожидает суд, штраф и выдворение. Машина фирмы по аренде автомобилей из черногорской Будвы арестована.
Косовоалбанские власти в Приштине в 2008 году в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Россия не признает самопровозглашенную республику, для въезда на ее территорию россиянам нужна действующая шенгенская виза или "косовская виза", выдаваемая в консульствах на территории признавших независимость Приштины государств. -0-
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