В Косово задержали двух россиян

Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица

БЕЛГРАД, 14 янв – РИА Новости. Двое граждан России задержаны на севере Двое граждан России задержаны на севере Косово "за нелегальный переход границы", сообщила полиция самопровозглашенной республики.

"Двое граждан России - Игорь Красиков и Марина Красикова - на автомобиле с черногорскими номерами попытались в понедельник въехать через КПП Ярине на севере Косово, но из-за отсутствия визы не были пропущены. Потом они проникли альтернативным путем, через село Шерпель, где были задержаны полицейским патрулем", - сообщило управление косовской полиции в Косовска Митровице.

Прокурор задержал их на 24 часа, во вторник граждан РФ ожидает суд, штраф и выдворение. Машина фирмы по аренде автомобилей из черногорской Будвы арестована.