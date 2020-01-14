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Краснодарский край
2020-01-14T15:11+0300
https://ria.ru/20200114/1563403530.html
Кубань представит на РИФ проекты развития портов
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РИА Новости

Кубань представит на РИФ проекты развития портов

15:11 14.01.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Кубань представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале проекты развития морских портов, а также строительства нового терминала краснодарского аэропорта, онкоцентра и больницы скорой помощи, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
"На форуме в Сочи в этом году Краснодарский край представит свой экспортный потенциал. Это, прежде всего, инфраструктурные проекты в рамках развития Южного экспортно-импортного хаба", - сообщил Кондратьев, слова которого приводит его пресс-служба. Он отметил, что нагрузка на регион как крупный транспортный узел ежегодно растет, поэтому он нуждается в современной транспортной инфраструктуре.
"В этом году мы везем проекты нового аэропорта Краснодара, развития портово-индустриального парка "ОТЭКО" на Таманском полуострове, модернизации порта Темрюк, а также Новороссийского морского торгового порта", - заявил глава региона. По мнению губернатора, эти инвестпредложения хоть и требуют немалых финансовых вливаний, однако будут востребованы и быстро окупятся.
"Впервые мы представим проекты в сфере медицинских услуг, в частности, строительство медицинского кластера в Краснодаре. Первый объект – новый онкологический центр – уже возводится. А на форуме мы предложим инвесторам вложиться в строительство больницы скорой медицинской помощи, поликлиники, перинатального центра", - добавил Кондратьев.
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Кроме того, по словам главы Кубани, в рамках форума пройдёт презентация кубанской продукции, востребованной на внешних рынках.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 12-14 февраля. По данным организаторов, в основе программы мероприятия лежит обсуждение вопросов развития отраслей экономики, технологий, человеческого капитала.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодар
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