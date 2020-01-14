Кубань представит на РИФ проекты развития портов

КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Кубань представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале проекты развития морских портов, а также строительства нового терминала краснодарского аэропорта, онкоцентра и больницы скорой помощи, сообщил глава региона Кубань представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале проекты развития морских портов, а также строительства нового терминала краснодарского аэропорта, онкоцентра и больницы скорой помощи, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев

"На форуме в Сочи в этом году Краснодарский край представит свой экспортный потенциал. Это, прежде всего, инфраструктурные проекты в рамках развития Южного экспортно-импортного хаба", - сообщил Кондратьев, слова которого приводит его пресс-служба. Он отметил, что нагрузка на регион как крупный транспортный узел ежегодно растет, поэтому он нуждается в современной транспортной инфраструктуре.

"В этом году мы везем проекты нового аэропорта Краснодара, развития портово-индустриального парка "ОТЭКО" на Таманском полуострове, модернизации порта Темрюк, а также Новороссийского морского торгового порта", - заявил глава региона. По мнению губернатора, эти инвестпредложения хоть и требуют немалых финансовых вливаний, однако будут востребованы и быстро окупятся.

"Впервые мы представим проекты в сфере медицинских услуг, в частности, строительство медицинского кластера в Краснодаре. Первый объект – новый онкологический центр – уже возводится. А на форуме мы предложим инвесторам вложиться в строительство больницы скорой медицинской помощи, поликлиники, перинатального центра", - добавил Кондратьев.

Кроме того, по словам главы Кубани, в рамках форума пройдёт презентация кубанской продукции, востребованной на внешних рынках.