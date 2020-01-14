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Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
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РИА Новости

Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления

15:09 14.01.2020
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© Фото : МИД РоссииГлава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Фото : МИД России
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление по встрече в Москве, но взял двое суток для обсуждения с лидерами племен, сообщает Минобороны России во вторник.
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
"Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен", - говорится в сообщении Минобороны.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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