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РИА Наука
2020-01-14T16:04+0300
https://ria.ru/20200114/1563403450.html
Ученые определили четыре основных типа старения
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РИА Новости

Ученые определили четыре основных типа старения

15:09 14.01.2020 (обновлено: 16:04 14.01.2020)
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© Depositphotos / Taras MalyarevichПара старшего возраста
Пара старшего возраста
© Depositphotos / Taras Malyarevich
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ученые пришли к выводу, что есть индивидуальные типы старения и выделили четыре основных. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Medicine.
В течение двух-трех лет специалисты из Медицинской школы Стэнфордского университета фиксировали уровни определенных микробов и биологических молекул (белков, метаболитов и липидов) у 106 здоровых добровольцев в возрасте от 29 до 75 лет и следили, как эти показатели менялись со временем. Для этого они регулярно брали у участников эксперимента анализы крови, слюны, мочи, кала, микробиома носа и кишечника и проводили генетические исследования.
Используя в качестве маркеров 10 343 гена, 306 белков крови, 722 метаболита и 6909 видов микробов, авторы выделили четыре биологических пути старения организма: метаболический (нарушение обмена веществ), иммунный (пониженный иммунитет), гепатический (нарушение работы печени) и нефротический (проблемы с почками).
При этом принадлежность к одному из типов не означает, что другие проявляться не будут. Тип указывает направление, в котором увеличение биомаркеров старения наиболее выражено, но эти типы не взаимоисключающие и могут сочетаться.
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Речь идет о предпочтительном пути, по которому идут молекулярные и прочие изменения при старении у разных людей. Интересно, что направленность этих изменений можно обнаружить еще в молодости.
Например, при метаболическом типе по мере старения повышается риск диабета, а маркером служит повышенный уровень гемоглобина A1c. У людей с иммунным типом фиксируется более высокий уровень маркеров воспаления и выше склонность к заболеваниям, связанным с иммунитетом.
"Тип старения не просто ярлык, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Майкла Снайдера (MichaelSnyder). — Он поможет людям сосредоточиться на индивидуальных факторах риска для здоровья и понять, в каких областях они, скорее всего, столкнутся с проблемами в будущем".
Таким образом, ученые продемонстрировали, с одной стороны, что процессы старения очень разнородны, а с другой — что, несмотря на это, они следуют по фиксированным траекториям.
"Мы видим четкие закономерности, как люди переживают старение на молекулярном уровне, и есть довольно большая разница не только в том, как человек стареет, но и в том, с какой скоростью он стареет", — отметил Снайдер.
Тип старения показывает, какая область организма изнашивается наиболее быстро. Зная это, можно изменить образ жизни и замедлить процесс. Так, у 15 участников исследования было выявлено снижение общей скорости старения, а в некоторых случаях — и падение уровней маркеров старения в связи с изменением образа жизни (переход на другую диету или снижение веса для метаболического типа) или приемом определенных лекарств (например, статинов при нефротическом типе).
Авторы надеются, что в дальнейшем на основе типов старения медики смогут лучше прогнозировать ухудшение их здоровья и подбирать индивидуальное лечение от старости.
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