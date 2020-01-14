В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков

"По нашим данным, большая часть командного состава (украинских силовиков – ред.) не отказалась от практики зарабатывания авторитета перед руководством путем проведения диверсий вблизи наших позиций, и мы прогнозируем увеличение количества диверсионных вылазок врага с наступлением морозов", - сказал во вторник Астрахань журналистам.