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В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
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РИА Новости

В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков

15:05 14.01.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань считает, что украинские силовики могут увеличить количество диверсионных вылазок к позициям ополчения.
"По нашим данным, большая часть командного состава (украинских силовиков – ред.) не отказалась от практики зарабатывания авторитета перед руководством путем проведения диверсий вблизи наших позиций, и мы прогнозируем увеличение количества диверсионных вылазок врага с наступлением морозов", - сказал во вторник Астрахань журналистам.
Он заявил, что в прошлом году диверсионные группы силовиков около 20 раз предпринимали попытки вылазок к позициям ополчения.
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