Руденя: в Верхневолжье почти на 4% сократится плата за вывоз ТКО

ТВЕРЬ, 14 янв – РИА Новости. В Тверской области на 3,7 % будет снижена плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) , отныне она составит 87 рублей 89 копеек с человека в месяц, сообщил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства.
"На основании решения правительства Российской Федерации в Тверской области было принято решение о снижении с 1 января 2020 года платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Снижение произошло на 3,7 %. С 1 января 2020 года тариф составил чуть менее 88 рублей. Это один из самых низких тарифов в Центральном федеральном округе", – сказал глава региона.
Пресс-служба областного кабинета министров напоминает, что с начала перехода Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами плата за вывоз мусора снижается уже в третий раз. По инициативе губернатора от платы за вывоз ТКО освобождены многодетные семьи Верхневолжья.