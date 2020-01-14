Руденя: в Верхневолжье почти на 4% сократится плата за вывоз ТКО

"На основании решения правительства Российской Федерации в Тверской области было принято решение о снижении с 1 января 2020 года платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Снижение произошло на 3,7 %. С 1 января 2020 года тариф составил чуть менее 88 рублей. Это один из самых низких тарифов в Центральном федеральном округе", – сказал глава региона.