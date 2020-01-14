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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-14T15:18+0300
https://ria.ru/20200114/1563403201.html
Руденя: в Верхневолжье почти на 4% сократится плата за вывоз ТКО
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РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье почти на 4% сократится плата за вывоз ТКО

15:04 14.01.2020 (обновлено: 15:18 14.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 14 янв – РИА Новости. В Тверской области на 3,7 % будет снижена плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) , отныне она составит 87 рублей 89 копеек с человека в месяц, сообщил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства.
"На основании решения правительства Российской Федерации в Тверской области было принято решение о снижении с 1 января 2020 года платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Снижение произошло на 3,7 %. С 1 января 2020 года тариф составил чуть менее 88 рублей. Это один из самых низких тарифов в Центральном федеральном округе", – сказал глава региона.
Пресс-служба областного кабинета министров напоминает, что с начала перехода Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами плата за вывоз мусора снижается уже в третий раз. По инициативе губернатора от платы за вывоз ТКО освобождены многодетные семьи Верхневолжья.
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