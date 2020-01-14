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Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
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РИА Новости

Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии

15:01 14.01.2020
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© REUTERS / Ismail ZetouniБойцы ПНС в Триполи
Бойцы ПНС в Триполи
© REUTERS / Ismail Zetouni
Бойцы ПНС в Триполи. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Участники переговоров по Ливии в Москве подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности государства, сообщили в Минобороны РФ.
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Сияла сообщал РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
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"В ходе переговоров участниками подтверждена приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности государства. Подчеркнута нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом", - говорится в сообщении.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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