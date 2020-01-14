Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном

"Росавиация подготовила для направления в авиационные власти Ирана запрос об их оценке факторов риска, которую государствам следует проводить в соответствии с руководством ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи их", - отмечает ведомство.