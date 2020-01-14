В Раде предрекли украинцам рабство

Украина у края пропасти: долговой коллапс против моратория на продажу земли Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму, пишут украинские СМИ. Но разве только с 2019-го? Ситуация в этом смысле и раньше была незавидной. Чем за накопившиеся внешние долги расплатится "незалежная"?