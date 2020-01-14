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В Раде предрекли украинцам рабство
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РИА Новости

В Раде предрекли украинцам рабство

14:55 14.01.2020 (обновлено: 16:47 14.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель перекрыли дорогу, ведущую к Верховной раде Украины в Киеве. 14 января 2020
Участники митинга против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель перекрыли дорогу, ведущую к Верховной раде Украины в Киеве. 14 января 2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники митинга против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель перекрыли дорогу, ведущую к Верховной раде Украины в Киеве. 14 января 2020
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал украинский законопроект о рынке земли продажей страны.
"Хочу вас всех поздравить: осталось буквально немного времени, и мы вот-вот сумеем уехать в любую страну мира, потому что своей-то земли у нас не будет — мы ее продадим", — цитирует парламентария Newsone.
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Депутат назвал возможное снятие моратория на продажу земли безумием. По его мнению, день принятия "дьявольского плана" украинских властей станет черным днем в истории государства.

"И тут нет "зрады", нет никакого вранья, что "все пропало", просто те украинцы, которые останутся на проданной земле, могут великолепно устроиться рабами на плантациях", — сказал Рабинович.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, но власти ее затягивают. В Раде предыдущего созыва консенсуса по этому вопросу не было: некоторые фракции выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее по низким ценам.
В ноябре парламент нового созыва одобрил в первом чтении законопроект, согласно которому мораторий на продажу сельскохозяйственных земель отменяется с 1 октября. Возможность покупать землю получат украинские граждане и компании, территориальные общины и государство. Собственниками также могут стать иностранцы и лица без гражданства, получившие землю по наследству, но в таком случае они будут обязаны продать участок в течение года. Временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником будет действовать до 1 января 2024 года.
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Украина у края пропасти: долговой коллапс против моратория на продажу землиУкраина с начала 2019 года скатывается в долговую яму, пишут украинские СМИ. Но разве только с 2019-го? Ситуация в этом смысле и раньше была незавидной. Чем за накопившиеся внешние долги расплатится "незалежная"?
1659367013
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Вадим РабиновичУкраинаВ мире
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Не смешите, американским ли холопам рабства бояться!?
14 января, 16:34
Сергей Норд
8131000
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