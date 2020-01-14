В Раде предрекли украинцам рабство

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал украинский законопроект о рынке земли продажей страны.
"Хочу вас всех поздравить: осталось буквально немного времени, и мы вот-вот сумеем уехать в любую страну мира, потому что своей-то земли у нас не будет — мы ее продадим", — цитирует парламентария Newsone.
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Депутат назвал возможное снятие моратория на продажу земли безумием. По его мнению, день принятия "дьявольского плана" украинских властей станет черным днем в истории государства.
"И тут нет "зрады", нет никакого вранья, что "все пропало", просто те украинцы, которые останутся на проданной земле, могут великолепно устроиться рабами на плантациях", — сказал Рабинович.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, но власти ее затягивают. В Раде предыдущего созыва консенсуса по этому вопросу не было: некоторые фракции выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее по низким ценам.
В ноябре парламент нового созыва одобрил в первом чтении законопроект, согласно которому мораторий на продажу сельскохозяйственных земель отменяется с 1 октября. Возможность покупать землю получат украинские граждане и компании, территориальные общины и государство. Собственниками также могут стать иностранцы и лица без гражданства, получившие землю по наследству, но в таком случае они будут обязаны продать участок в течение года. Временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником будет действовать до 1 января 2024 года.
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