Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская делегация в ПАСЕ будет обсуждать с коллегами по ассамблее попытки Польши исказить историю Второй мировой войны, не исключено внесение проекта резолюции по сохранению исторической памяти, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Российская делегация в ПАСЕ будет обсуждать с коллегами по ассамблее попытки Польши исказить историю Второй мировой войны, не исключено внесение проекта резолюции по сохранению исторической памяти, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Сейм Польши (нижняя палата парламента) ранее принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. Его авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы". Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин , сейму Польши, прежде чем принимать решения, "очерняющие память о воинах-освободителях Второй мировой войны", стоило бы ознакомиться с заявлением президента США Франклина Рузвельта, который в 1942 году отметил важность контрнаступления "великой русской армии" и подчеркнул, что советские войска продолжают уничтожать больше нацистских войск, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые.

"Я думаю, что мы в рамках наших контактов со всеми без исключения политическими группами будем обсуждать эту ситуацию. Коллеги из польского Сейма также работают в ПАСЕ, не исключаю, что мы внесём соответствующую резолюцию, но для этого надо быть уверенным, что эта резолюция пройдёт, и те, кто уничтожают историческую память в Варшаве, не будут торжествовать, когда эта резолюция будет в Страсбурге обвалена", - заявил Слуцкий журналистам.

Он отметил, что главная задача парламентариев на международных площадках - последовательно доносить правду "тем, кто не знает, что сегодня происходит в Варшаве".

"Не исключаю, что появится по этому поводу, может быть не на ближайшей сессии, но в обозримом будущем, резолюция специальная на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы. В ПАСЕ мы на эту тему уже работаем, мы находимся на ежедневной связи с представителями различных политических групп и национальных делегаций в преддверии сессии, которая откроется 27 января. Будем работать", - добавил он.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что заявление председателя Госдумы фактически является единой солидарной позицией всей палаты, ответом на заявление польского Сейма. "И хочу сказать, что в сложившейся ситуации все фракции едины, это наша общая позиция, наш общий подход, который, я уверен, разделяют миллионы наших избирателей", - добавил парламентарий.

Также отвечая на вопрос о возможных законодательных инициативах для сохранения исторической памяти, Исаев отметил, что если такие потребуются, депутаты готовы над ними работать.