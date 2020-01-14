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В Госдуме оценили слова Кальюлайд о "несбывшихся надеждах" на Россию
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РИА Новости

В Госдуме оценили слова Кальюлайд о "несбывшихся надеждах" на Россию

14:52 14.01.2020 (обновлено: 18:46 14.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Разочарование президента Эстонии в связи с тем, что Россия не стала свободной и демократической страной, показывает, что политик недостаточно осведомлена о ситуации в РФ, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась. По словам Кальюлайд, в ее стране рассчитывали, что Россия станет "такой же свободной и демократической страной".

"Подобные заявления могут звучать только со стороны компрадорской элиты той же Эстонии, то есть тех политиков, которые свою точку зрения формируют под воздействием конкурирующих с Россией государств, в данном случае - США", - заявил Морозов РИА Новости.

По его словам, после распада Советского Союза Россия некоторое время была в ущемленном положении на мировой арене, но сейчас укрепила свои позиции и имеет серьезное влияние как в Европе, так и в целом в мире.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Вчера, 14:24
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
"Это, конечно, не нравится многим нашим геополитическим конкурентам, которые настраивают представителей европейских государств против нашей страны. Поэтому мы к подобным заявлениям относимся сдержанно, понимаем, что политики, которые их допускают, недостаточно осведомлены о том, что происходит в России, и действительно сами зачастую ущемляют права, например, журналистов и средств массовой информации гораздо сильнее, чем это происходит в других странах", - отметил депутат Госдумы.
Ранее сообщалось, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Первого января стало известно, что сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.
Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии, обращаясь, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".
Гребите молча
Вчера, 18:22
Гребите молча
3320022
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Угрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияАнтон МорозовКерсти КальюлайдSputnikГосдума РФЭстонияВ мире
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