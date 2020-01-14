В Госдуме оценили слова Кальюлайд о "несбывшихся надеждах" на Россию

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Разочарование президента Разочарование президента Эстонии в связи с тем, что Россия не стала свободной и демократической страной, показывает, что политик недостаточно осведомлена о ситуации в РФ, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась. По словам Кальюлайд, в ее стране рассчитывали, что Россия станет "такой же свободной и демократической страной".

"Подобные заявления могут звучать только со стороны компрадорской элиты той же Эстонии, то есть тех политиков, которые свою точку зрения формируют под воздействием конкурирующих с Россией государств, в данном случае - США", - заявил Морозов РИА Новости.

По его словам, после распада Советского Союза Россия некоторое время была в ущемленном положении на мировой арене, но сейчас укрепила свои позиции и имеет серьезное влияние как в Европе, так и в целом в мире.

"Это, конечно, не нравится многим нашим геополитическим конкурентам, которые настраивают представителей европейских государств против нашей страны. Поэтому мы к подобным заявлениям относимся сдержанно, понимаем, что политики, которые их допускают, недостаточно осведомлены о том, что происходит в России, и действительно сами зачастую ущемляют права, например, журналистов и средств массовой информации гораздо сильнее, чем это происходит в других странах", - отметил депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Первого января стало известно, что сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.