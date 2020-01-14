В Москве организуют около 40 мест для крещенских купаний

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Для проведения крещенских купаний на московских водоемах организовано 37 мест, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
"18 и 19 января в храмах Москвы пройдут богослужения и другие мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня. Для проведения традиционных крещенских купаний организовано 37 мест на московских водоемах. Это меньше, чем в предыдущие годы, что связано с погодными условиями", - говорится в материалах.
В ЦАО окунуться можно будет в купель в Саду имени Баумана, в СВАО будет одна точка на Дворцовом пруду, в ВАО – пять мест для купаний, в ЮАО – две точки, в ЮЗАО – шесть, в ЗАО – четыре, в СЗАО - три, в Зеленограде - две, и 12 мест оборудованы в ТиНАО.
Отмечается, что все места купания оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, также организованы обогреваемые раздевалки, туалеты и освещение. Желающие окунуться будут обеспечены горячим питьем. Также сообщается, что на прилегающей к местам купания территории имеются парковочные места для автомобилей.
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"Непосредственно при проведении крещенских купаний будет задействовано порядка 5 тысяч человек и 380 единиц техники, включая 670 спасателей МЧС и волонтеров, 19 спасательных судов на воздушной подушке, 361 единицу автотранспорта и специальной техники, свыше 4 тысяч сотрудников полиции и 61 медицинскую бригаду", - говорится в материалах.
Планируемое время проведения крещенских купаний – с 18.00 18 января до 18.00 19 января.