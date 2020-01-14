В Москве организуют около 40 мест для крещенских купаний

"18 и 19 января в храмах Москвы пройдут богослужения и другие мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня. Для проведения традиционных крещенских купаний организовано 37 мест на московских водоемах. Это меньше, чем в предыдущие годы, что связано с погодными условиями", - говорится в материалах.

В ЦАО окунуться можно будет в купель в Саду имени Баумана, в СВАО будет одна точка на Дворцовом пруду, в ВАО – пять мест для купаний, в ЮАО – две точки, в ЮЗАО – шесть, в ЗАО – четыре, в СЗАО - три, в Зеленограде - две, и 12 мест оборудованы в ТиНАО.