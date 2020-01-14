Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T14:36+0300
https://ria.ru/20200114/1563402058.html
Матвиенко пожелала Счетной палате оставаться "всевидящим оком"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/53/1552925344_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_c9521b4025789351367a04d850b27cd4.jpg
РИА Новости

Матвиенко пожелала Счетной палате оставаться "всевидящим оком"

14:36 14.01.2020
120
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила впечатляющие итоги работы Счётной палаты РФ за 25 лет и пожелала ей оставаться "всевидящим оком" в мире финансов.
Счётная палата РФ во вторник отмечает свое 25-летие.
"Пусть Счётная палата продолжает оставаться "всевидящим оком" в мире государственных финансов", - сказала Матвиенко на расширенном заседании коллегии Счётной палаты.
Спикер СФ поздравила с юбилеем весь коллектив Счётной палаты, "всех тех, кто стоял у истоков ее создания", всех аудиторов и сотрудников. По ее словам, СП за 25 лет "прошла впечатляющий путь" и стала "одним из наиболее эффективных и авторитетных государственных институтов", а также "главным финансовым ревизором страны".
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
14:14
Матвиенко: защита детей должна быть приоритетом для Генпрокуратуры
"За прошедшие годы Счётной палатой был накоплен уникальный практический опыт организации и проведения финансового контроля. Оценке подвергалась эффективность не только бюджетных расходов, но и государственного управления в целом. Итоги вашей работы действительно впечатляют... Во многом благодаря вашим усилиям удалось создать систему внешнего финансового контроля на всей территории РФ", - отметила Матвиенко.
Она подчеркнула, что за прошедшие четверть века в СП сформировалась "настоящая команда профессионалов" со своим "уникальным стилем работы, по-настоящему принципиальным отношением к делу".
"И хочу отметить, что такой ответственный, такой беспристрастный подход сохраняется на протяжении всех лет вашей работы. Это я считаю главным залогом высокого авторитета Счётной палаты, уважения к вашему коллективу, к вашему труду со стороны всех без исключения и государственных органов власти, и общественных организаций, и, что наиболее важно, наших граждан", - заключила Матвиенко.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
01:09
Счетная палата России
150001
Обсудить 3
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФСчетная палата РФОбщество
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко отметила авторитет Счетной палаты на международной арене
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве
СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко: защита детей должна быть приоритетом для Генпрокуратуры
Рисунок астероида около планеты Земля
Московские школьники открыли новый астероид
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник в МИД осудил запуск механизма по решению споров в рамках СВПД
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти
Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов
Эксперт предложил приравнять хищения из госбюджета к измене Родине
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Госдумы поделился мнением о словах президента Эстонии
Блогер Никки Тьюториалс
Популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Максим Фадеев заявил, что планирует собрать новую группу Serebro
Вид Владивостока
Во Владивостоке открыли выставку китайской живописи
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками
Участники демонстрации с портретом Халифы Хафтара в Бенгази, Ливия
Эрдоган рассказал подробности переговоров по Ливии
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран не обращался в МАК по поводу расследования крушения Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
15:01Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
14:59В Белоруссии рассказали об "альтернативных" вариантах поставок нефти
14:56На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке
14:55Парламент Египта одобрил продление режима чрезвычайного положения
Лента новостейМолния