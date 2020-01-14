Матвиенко пожелала Счетной палате оставаться "всевидящим оком"

Счётная палата РФ во вторник отмечает свое 25-летие.

"Пусть Счётная палата продолжает оставаться "всевидящим оком" в мире государственных финансов", - сказала Матвиенко на расширенном заседании коллегии Счётной палаты.

Спикер СФ поздравила с юбилеем весь коллектив Счётной палаты, "всех тех, кто стоял у истоков ее создания", всех аудиторов и сотрудников. По ее словам, СП за 25 лет "прошла впечатляющий путь" и стала "одним из наиболее эффективных и авторитетных государственных институтов", а также "главным финансовым ревизором страны".

"За прошедшие годы Счётной палатой был накоплен уникальный практический опыт организации и проведения финансового контроля. Оценке подвергалась эффективность не только бюджетных расходов, но и государственного управления в целом. Итоги вашей работы действительно впечатляют... Во многом благодаря вашим усилиям удалось создать систему внешнего финансового контроля на всей территории РФ", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что за прошедшие четверть века в СП сформировалась "настоящая команда профессионалов" со своим "уникальным стилем работы, по-настоящему принципиальным отношением к делу".