Названы самые популярные автомобили в России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2019 году самой продаваемой машиной на российском рынке стала Lada Granta, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
За прошлый год россияне купили 135 831 автомобиль этой модели, что на 28 процентов больше аналогичного показателя в 2018 году.
Затем идут Lada Vesta (111 459 экземпляров) и Kia Rio (92 475).
Кроме того, в рейтинг вошли Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, а также Renault Logan.
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