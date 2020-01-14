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Названы самые популярные автомобили в России
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РИА Новости

Названы самые популярные автомобили в России

14:36 14.01.2020 (обновлено: 15:22 14.01.2020)
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© Фото : LADAНовая Lada Granta
Новая Lada Granta
© Фото : LADA
Новая Lada Granta. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В 2019 году самой продаваемой машиной на российском рынке стала Lada Granta, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
За прошлый год россияне купили 135 831 автомобиль этой модели, что на 28 процентов больше аналогичного показателя в 2018 году.
Затем идут Lada Vesta (111 459 экземпляров) и Kia Rio (92 475).
Кроме того, в рейтинг вошли Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, а также Renault Logan.
Покупка автомобиля
30 декабря 2019, 05:18
Эксперты выяснили, сколько россиян могут купить автомобиль
11310012
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Hyundai CretaАвтостатАвтоVolkswagen PoloVolkswagen TiguanLadaKia RioHyundai SolarisRenault LoganRenault DusterРоссия
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