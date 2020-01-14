Опрос показал отношение россиян к "январским каникулам"

Новый год в Москве отмечали не только жители города, но и туристы из регионов и заграницы. За время новогодних праздников площадки массовых гуляний приняли порядка 10 миллионов посетителей.

У тех, кто еще не успел прогуляться по украшенному городу, еще есть время насладиться праздничным оформлением. Иллюминация и арт-объекты в пешеходных зонах и на бульварах столицы останутся на улицах до конца января.