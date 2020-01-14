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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-14T14:31+0300
https://ria.ru/20200114/1563401855.html
Опрос показал отношение россиян к "январским каникулам"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156335/76/1563357657_0:273:3156:2048_1036x0_80_0_0_97b54c9450b815afe7d9b7d2edb8d503.jpg
РИА Новости

Опрос показал отношение россиян к "январским каникулам"

14:30 14.01.2020 (обновлено: 14:31 14.01.2020)
15519
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение центральных улиц Москвы
Новогоднее украшение центральных улиц Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Новогоднее украшение центральных улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Половина (51%) россиян считают, что длительные новогодние каникулы с 1 по 8 января, установленные 15 лет назад, были удачным решением, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Пятнадцать лет назад в России были установлены длительные новогодние и рождественские каникулы, ранее официальными праздничными днями были только три дня: 1, 2 и 7 января.
Респондентам предложили ответить на вопрос, как бы они оценили опыт длительных новогодних каникул. Так, 51% считает, что их введение — удачное решение, обратного мнения придерживается каждый третий (33%). Также 3% опрошенных считают введение длительных каникул удачным решением, "но лучше, чтобы они были не в январе, а весной, на майские праздники". При этом 4% опрошенных заявили, что количество выходных дней избыточно.
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
12 января, 16:16
В Общественной палате рассказали о пользе длинных выходных
Согласно опросу, доля тех, кто считает это решение удачным, выше среди молодежи 18-24 лет (75%), 25-34 лет (66%) и среди представителей 35-44-летнего возраста (60%). Среди противников больше всего россиян от 60 лет и старше (47%). Те, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, чаще считают данное решение удачным (63%), в то время как респонденты, заявившие о плохом материальном положении, придерживаются обратной точки зрения (46%).
"Традиции формируются новыми поколениями граждан. В картине мира современной молодежи длительные новогодние каникулы - это уже традиция, данность. И для того чтобы их отменить или видоизменить, потребуется не менее жаркая дискуссия, сравнимая с той, которая случилась 15 лет назад и отголоски которой хорошо помнят более старшие поколения", - пояснил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 января 2020 года среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Просто космос: как Москва встретила Новый год
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Ко встрече Нового года Москва по традиции подготовилась заблаговременно. Комплексное украшение города завершилось уже 16 декабря, к этому времени на въездах в столицу, в пешеходных зонах, парках, у вокзалов и на площадях появились праздничные инсталляции. В самом центре Москвы, на Манежной площади, обустроили настоящий таежный лес: здесь установили порядка 450 елок, для оформления которых использовали около 100 тысяч новогодних игрушек и 100 километров светодиодных гирлянд. Обитателями сказочного леса стали ростовые фигурки животных.

Открытие фестиваля Путешествие в Рождество
1 из 8

Ко встрече Нового года Москва по традиции подготовилась заблаговременно. Комплексное украшение города завершилось уже 16 декабря, к этому времени на въездах в столицу, в пешеходных зонах, парках, у вокзалов и на площадях появились праздничные инсталляции. В самом центре Москвы, на Манежной площади, обустроили настоящий таежный лес: здесь установили порядка 450 елок, для оформления которых использовали около 100 тысяч новогодних игрушек и 100 километров светодиодных гирлянд. Обитателями сказочного леса стали ростовые фигурки животных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На пешеходных бульварах появились полюбившиеся москвичам и туристам световые туннели, переливающиеся разными цветами, по всей Москве к празднику организовали площадки для гуляний. Фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 81 площадке, еще 27 мест для встречи Нового года открыли в московских парках. Чтобы жители и гости столицы чувствовали себя комфортно во время вечерних и ночных прогулок, большую часть праздничной иллюминации оформили в светлой цветовой гамме.

Новогоднее украшение центральных улиц Москвы
2 из 8

На пешеходных бульварах появились полюбившиеся москвичам и туристам световые туннели, переливающиеся разными цветами, по всей Москве к празднику организовали площадки для гуляний. Фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 81 площадке, еще 27 мест для встречи Нового года открыли в московских парках. Чтобы жители и гости столицы чувствовали себя комфортно во время вечерних и ночных прогулок, большую часть праздничной иллюминации оформили в светлой цветовой гамме.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

К Новому году в Москве установили 330 елок (без учета леса на Манежной площади), самую высокую из них поставили на Лубянской площади. Праздничное дерево высотой 30 метров дополнили световым шатром для дополнительной иллюминации.

Празднование Нового года в Москве
3 из 8

К Новому году в Москве установили 330 елок (без учета леса на Манежной площади), самую высокую из них поставили на Лубянской площади. Праздничное дерево высотой 30 метров дополнили световым шатром для дополнительной иллюминации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

А вот гигантский светодиодный елочный шар, несколько лет подряд украшавший Манежную площадь, в преддверии встречи 2020 года переместили на новую локацию и увеличили в размере. В этом году 20-метровую конструкцию можно увидеть на Поклонной горе. Всего Москву украсили порядка 4 тысяч новогодних арт-объектов.

Новогоднее украшение центральных улиц Москвы
4 из 8

А вот гигантский светодиодный елочный шар, несколько лет подряд украшавший Манежную площадь, в преддверии встречи 2020 года переместили на новую локацию и увеличили в размере. В этом году 20-метровую конструкцию можно увидеть на Поклонной горе. Всего Москву украсили порядка 4 тысяч новогодних арт-объектов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Главной площадкой встречи Нового года и центром фестиваля "Путешествие в Рождество" стала Тверская улица. В ночь с 31 декабря на 1 января ее традиционно перекрыли для автомобильного движения, и на всей протяженности улицы развернулись концертные и театральные площадки, ярмарки и шале для мастер-классов. Здесь установили около сотни тематических инсталляций, посвященных освоению космоса, на сценах выступили популярные исполнители, а над самой Тверской, на высоте нескольких метров, состоялось шоу канатоходцев.

Новогоднее украшение центральных улиц Москвы
5 из 8

Главной площадкой встречи Нового года и центром фестиваля "Путешествие в Рождество" стала Тверская улица. В ночь с 31 декабря на 1 января ее традиционно перекрыли для автомобильного движения, и на всей протяженности улицы развернулись концертные и театральные площадки, ярмарки и шале для мастер-классов. Здесь установили около сотни тематических инсталляций, посвященных освоению космоса, на сценах выступили популярные исполнители, а над самой Тверской, на высоте нескольких метров, состоялось шоу канатоходцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На праздничных площадках москвичей и туристов угощали горячими напитками, сладостями и выпечкой. Аниматоры в ярких костюмах фотографировались с желающими, а также выступали с новогодними сценками в рамках театральных постановок. На Тверской для гуляющих проводили интеллектуальные игры, мастер-классы по робототехнике и организовывали танцы.

Новогоднее украшение центральных улиц Москвы
6 из 8

На праздничных площадках москвичей и туристов угощали горячими напитками, сладостями и выпечкой. Аниматоры в ярких костюмах фотографировались с желающими, а также выступали с новогодними сценками в рамках театральных постановок. На Тверской для гуляющих проводили интеллектуальные игры, мастер-классы по робототехнике и организовывали танцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Новый год в Москве отмечали не только жители города, но и туристы из регионов и заграницы. За время новогодних праздников площадки массовых гуляний приняли порядка 10 миллионов посетителей.

У тех, кто еще не успел прогуляться по украшенному городу, еще есть время насладиться праздничным оформлением. Иллюминация и арт-объекты в пешеходных зонах и на бульварах столицы останутся на улицах до конца января.

Празднование Нового года в Москве
7 из 8

Новый год в Москве отмечали не только жители города, но и туристы из регионов и заграницы. За время новогодних праздников площадки массовых гуляний приняли порядка 10 миллионов посетителей.

У тех, кто еще не успел прогуляться по украшенному городу, еще есть время насладиться праздничным оформлением. Иллюминация и арт-объекты в пешеходных зонах и на бульварах столицы останутся на улицах до конца января.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Гвоздем новогодней городской программы стал праздничный салют, запущенный в полночь над Большим Москворецким мостом, который, кстати, встретил 2020 год в полностью обновленном виде благодаря комплексной реставрации. Всего для новогодних салютов в Москве организовали 30 точек запуска – 11 высотных и 19 парковых.

Празднование Нового года в Москве
8 из 8

Гвоздем новогодней городской программы стал праздничный салют, запущенный в полночь над Большим Москворецким мостом, который, кстати, встретил 2020 год в полностью обновленном виде благодаря комплексной реставрации. Всего для новогодних салютов в Москве организовали 30 точек запуска – 11 высотных и 19 парковых.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 8

Ко встрече Нового года Москва по традиции подготовилась заблаговременно. Комплексное украшение города завершилось уже 16 декабря, к этому времени на въездах в столицу, в пешеходных зонах, парках, у вокзалов и на площадях появились праздничные инсталляции. В самом центре Москвы, на Манежной площади, обустроили настоящий таежный лес: здесь установили порядка 450 елок, для оформления которых использовали около 100 тысяч новогодних игрушек и 100 километров светодиодных гирлянд. Обитателями сказочного леса стали ростовые фигурки животных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 8

На пешеходных бульварах появились полюбившиеся москвичам и туристам световые туннели, переливающиеся разными цветами, по всей Москве к празднику организовали площадки для гуляний. Фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 81 площадке, еще 27 мест для встречи Нового года открыли в московских парках. Чтобы жители и гости столицы чувствовали себя комфортно во время вечерних и ночных прогулок, большую часть праздничной иллюминации оформили в светлой цветовой гамме.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 8

К Новому году в Москве установили 330 елок (без учета леса на Манежной площади), самую высокую из них поставили на Лубянской площади. Праздничное дерево высотой 30 метров дополнили световым шатром для дополнительной иллюминации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 8

А вот гигантский светодиодный елочный шар, несколько лет подряд украшавший Манежную площадь, в преддверии встречи 2020 года переместили на новую локацию и увеличили в размере. В этом году 20-метровую конструкцию можно увидеть на Поклонной горе. Всего Москву украсили порядка 4 тысяч новогодних арт-объектов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Главной площадкой встречи Нового года и центром фестиваля "Путешествие в Рождество" стала Тверская улица. В ночь с 31 декабря на 1 января ее традиционно перекрыли для автомобильного движения, и на всей протяженности улицы развернулись концертные и театральные площадки, ярмарки и шале для мастер-классов. Здесь установили около сотни тематических инсталляций, посвященных освоению космоса, на сценах выступили популярные исполнители, а над самой Тверской, на высоте нескольких метров, состоялось шоу канатоходцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 8

На праздничных площадках москвичей и туристов угощали горячими напитками, сладостями и выпечкой. Аниматоры в ярких костюмах фотографировались с желающими, а также выступали с новогодними сценками в рамках театральных постановок. На Тверской для гуляющих проводили интеллектуальные игры, мастер-классы по робототехнике и организовывали танцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Новый год в Москве отмечали не только жители города, но и туристы из регионов и заграницы. За время новогодних праздников площадки массовых гуляний приняли порядка 10 миллионов посетителей.

У тех, кто еще не успел прогуляться по украшенному городу, еще есть время насладиться праздничным оформлением. Иллюминация и арт-объекты в пешеходных зонах и на бульварах столицы останутся на улицах до конца января.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Гвоздем новогодней городской программы стал праздничный салют, запущенный в полночь над Большим Москворецким мостом, который, кстати, встретил 2020 год в полностью обновленном виде благодаря комплексной реставрации. Всего для новогодних салютов в Москве организовали 30 точек запуска – 11 высотных и 19 парковых.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
33420020
Обсудить 3
Новый год—2020ВЦИОМРоссияОбщество
Популярные комментарии
Январские каникулы - это очень хорошо. Пусть так и будет впредь. Отдохнуть с семьёй, с друзьями, погулять в парке, ёлкой нарядной полюбоваться , в кино , сходить, на танцы и ещё много чего. Хорошо!
14 января, 14:43
lyuda.terenteva.55
2900004
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