Опрос показал отношение россиян к "январским каникулам"

Ко встрече Нового года Москва по традиции подготовилась заблаговременно. Комплексное украшение города завершилось уже 16 декабря, к этому времени на въездах в столицу, в пешеходных зонах, парках, у вокзалов и на площадях появились праздничные инсталляции. В самом центре Москвы, на Манежной площади, обустроили настоящий таежный лес: здесь установили порядка 450 елок, для оформления которых использовали около 100 тысяч новогодних игрушек и 100 километров светодиодных гирлянд. Обитателями сказочного леса стали ростовые фигурки животных.
Ко встрече Нового года Москва по традиции подготовилась заблаговременно. Комплексное украшение города завершилось уже 16 декабря, к этому времени на въездах в столицу, в пешеходных зонах, парках, у вокзалов и на площадях появились праздничные инсталляции. В самом центре Москвы, на Манежной площади, обустроили настоящий таежный лес: здесь установили порядка 450 елок, для оформления которых использовали около 100 тысяч новогодних игрушек и 100 километров светодиодных гирлянд. Обитателями сказочного леса стали ростовые фигурки животных.
На пешеходных бульварах появились полюбившиеся москвичам и туристам световые туннели, переливающиеся разными цветами, по всей Москве к празднику организовали площадки для гуляний. Фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 81 площадке, еще 27 мест для встречи Нового года открыли в московских парках. Чтобы жители и гости столицы чувствовали себя комфортно во время вечерних и ночных прогулок, большую часть праздничной иллюминации оформили в светлой цветовой гамме.
На пешеходных бульварах появились полюбившиеся москвичам и туристам световые туннели, переливающиеся разными цветами, по всей Москве к празднику организовали площадки для гуляний. Фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 81 площадке, еще 27 мест для встречи Нового года открыли в московских парках. Чтобы жители и гости столицы чувствовали себя комфортно во время вечерних и ночных прогулок, большую часть праздничной иллюминации оформили в светлой цветовой гамме.
К Новому году в Москве установили 330 елок (без учета леса на Манежной площади), самую высокую из них поставили на Лубянской площади. Праздничное дерево высотой 30 метров дополнили световым шатром для дополнительной иллюминации.
К Новому году в Москве установили 330 елок (без учета леса на Манежной площади), самую высокую из них поставили на Лубянской площади. Праздничное дерево высотой 30 метров дополнили световым шатром для дополнительной иллюминации.
А вот гигантский светодиодный елочный шар, несколько лет подряд украшавший Манежную площадь, в преддверии встречи 2020 года переместили на новую локацию и увеличили в размере. В этом году 20-метровую конструкцию можно увидеть на Поклонной горе. Всего Москву украсили порядка 4 тысяч новогодних арт-объектов.
А вот гигантский светодиодный елочный шар, несколько лет подряд украшавший Манежную площадь, в преддверии встречи 2020 года переместили на новую локацию и увеличили в размере. В этом году 20-метровую конструкцию можно увидеть на Поклонной горе. Всего Москву украсили порядка 4 тысяч новогодних арт-объектов.
Главной площадкой встречи Нового года и центром фестиваля "Путешествие в Рождество" стала Тверская улица. В ночь с 31 декабря на 1 января ее традиционно перекрыли для автомобильного движения, и на всей протяженности улицы развернулись концертные и театральные площадки, ярмарки и шале для мастер-классов. Здесь установили около сотни тематических инсталляций, посвященных освоению космоса, на сценах выступили популярные исполнители, а над самой Тверской, на высоте нескольких метров, состоялось шоу канатоходцев.
Главной площадкой встречи Нового года и центром фестиваля "Путешествие в Рождество" стала Тверская улица. В ночь с 31 декабря на 1 января ее традиционно перекрыли для автомобильного движения, и на всей протяженности улицы развернулись концертные и театральные площадки, ярмарки и шале для мастер-классов. Здесь установили около сотни тематических инсталляций, посвященных освоению космоса, на сценах выступили популярные исполнители, а над самой Тверской, на высоте нескольких метров, состоялось шоу канатоходцев.
На праздничных площадках москвичей и туристов угощали горячими напитками, сладостями и выпечкой. Аниматоры в ярких костюмах фотографировались с желающими, а также выступали с новогодними сценками в рамках театральных постановок. На Тверской для гуляющих проводили интеллектуальные игры, мастер-классы по робототехнике и организовывали танцы.
На праздничных площадках москвичей и туристов угощали горячими напитками, сладостями и выпечкой. Аниматоры в ярких костюмах фотографировались с желающими, а также выступали с новогодними сценками в рамках театральных постановок. На Тверской для гуляющих проводили интеллектуальные игры, мастер-классы по робототехнике и организовывали танцы.
Новый год в Москве отмечали не только жители города, но и туристы из регионов и заграницы. За время новогодних праздников площадки массовых гуляний приняли порядка 10 миллионов посетителей.
У тех, кто еще не успел прогуляться по украшенному городу, еще есть время насладиться праздничным оформлением. Иллюминация и арт-объекты в пешеходных зонах и на бульварах столицы останутся на улицах до конца января.
Новый год в Москве отмечали не только жители города, но и туристы из регионов и заграницы. За время новогодних праздников площадки массовых гуляний приняли порядка 10 миллионов посетителей.
У тех, кто еще не успел прогуляться по украшенному городу, еще есть время насладиться праздничным оформлением. Иллюминация и арт-объекты в пешеходных зонах и на бульварах столицы останутся на улицах до конца января.
Гвоздем новогодней городской программы стал праздничный салют, запущенный в полночь над Большим Москворецким мостом, который, кстати, встретил 2020 год в полностью обновленном виде благодаря комплексной реставрации. Всего для новогодних салютов в Москве организовали 30 точек запуска – 11 высотных и 19 парковых.
Гвоздем новогодней городской программы стал праздничный салют, запущенный в полночь над Большим Москворецким мостом, который, кстати, встретил 2020 год в полностью обновленном виде благодаря комплексной реставрации. Всего для новогодних салютов в Москве организовали 30 точек запуска – 11 высотных и 19 парковых.
Ко встрече Нового года Москва по традиции подготовилась заблаговременно. Комплексное украшение города завершилось уже 16 декабря, к этому времени на въездах в столицу, в пешеходных зонах, парках, у вокзалов и на площадях появились праздничные инсталляции. В самом центре Москвы, на Манежной площади, обустроили настоящий таежный лес: здесь установили порядка 450 елок, для оформления которых использовали около 100 тысяч новогодних игрушек и 100 километров светодиодных гирлянд. Обитателями сказочного леса стали ростовые фигурки животных.
На пешеходных бульварах появились полюбившиеся москвичам и туристам световые туннели, переливающиеся разными цветами, по всей Москве к празднику организовали площадки для гуляний. Фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 81 площадке, еще 27 мест для встречи Нового года открыли в московских парках. Чтобы жители и гости столицы чувствовали себя комфортно во время вечерних и ночных прогулок, большую часть праздничной иллюминации оформили в светлой цветовой гамме.
К Новому году в Москве установили 330 елок (без учета леса на Манежной площади), самую высокую из них поставили на Лубянской площади. Праздничное дерево высотой 30 метров дополнили световым шатром для дополнительной иллюминации.
А вот гигантский светодиодный елочный шар, несколько лет подряд украшавший Манежную площадь, в преддверии встречи 2020 года переместили на новую локацию и увеличили в размере. В этом году 20-метровую конструкцию можно увидеть на Поклонной горе. Всего Москву украсили порядка 4 тысяч новогодних арт-объектов.
Главной площадкой встречи Нового года и центром фестиваля "Путешествие в Рождество" стала Тверская улица. В ночь с 31 декабря на 1 января ее традиционно перекрыли для автомобильного движения, и на всей протяженности улицы развернулись концертные и театральные площадки, ярмарки и шале для мастер-классов. Здесь установили около сотни тематических инсталляций, посвященных освоению космоса, на сценах выступили популярные исполнители, а над самой Тверской, на высоте нескольких метров, состоялось шоу канатоходцев.
На праздничных площадках москвичей и туристов угощали горячими напитками, сладостями и выпечкой. Аниматоры в ярких костюмах фотографировались с желающими, а также выступали с новогодними сценками в рамках театральных постановок. На Тверской для гуляющих проводили интеллектуальные игры, мастер-классы по робототехнике и организовывали танцы.
Новый год в Москве отмечали не только жители города, но и туристы из регионов и заграницы. За время новогодних праздников площадки массовых гуляний приняли порядка 10 миллионов посетителей.
У тех, кто еще не успел прогуляться по украшенному городу, еще есть время насладиться праздничным оформлением. Иллюминация и арт-объекты в пешеходных зонах и на бульварах столицы останутся на улицах до конца января.
Гвоздем новогодней городской программы стал праздничный салют, запущенный в полночь над Большим Москворецким мостом, который, кстати, встретил 2020 год в полностью обновленном виде благодаря комплексной реставрации. Всего для новогодних салютов в Москве организовали 30 точек запуска – 11 высотных и 19 парковых.