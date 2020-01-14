В ЛНР заявили о двух обстрелах во вторник со стороны силовиков

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Украинские силовики два раза во вторник открывали огонь по территории самопровозглашенной Украинские силовики два раза во вторник открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики , заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 13 января украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе.

"С начала текущих суток зафиксировано два обстрела территории республики со стороны ВСУ", - сказал Филипоненко на брифинге.