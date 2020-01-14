В Москве ряд пользователей столкнулись со сбоем в работе "Яндекс.Карт"

"Яндекс" рассказал, что искали россияне в Сети в 2019 году

"Яндекс" рассказал, что искали россияне в Сети в 2019 году

В пресс-службе "Яндекса" подтвердили данную информацию и отметили, что сбой уже устраняется. "Да, пользователи могут испытывать трудности. Специалисты уже занимаются вопросом", - сказали в компании.

Число пользователей "Яндекс.Карт" составляет 50 миллионов человек, ежегодный прирост пользователей мобильной версии составляет около 30%. Сервисом пользуются жители таких стран, как Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан и Турция. По данным компании, около 1,5 миллиона пользователей ежедневно строят маршруты, всего около 5 миллионов запросов про город получает сервис ежедневно.