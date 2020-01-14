Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T14:27+0300
https://ria.ru/20200114/1563401766.html
В Москве ряд пользователей столкнулись со сбоем в работе "Яндекс.Карт"
https://cdn21.img.ria.ru/images/149325/48/1493254862_0:157:3000:1845_1036x0_80_0_0_3d1693272bb931931a09d9d2887042d2.jpg
РИА Новости

В Москве ряд пользователей столкнулись со сбоем в работе "Яндекс.Карт"

14:27 14.01.2020
193
© РИА НовостиНавигатор в телефоне
Навигатор в телефоне
© РИА Новости
Навигатор в телефоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ряд пользователей в Москве во вторник столкнулись с проблемой отображения транспорта на "Яндекс.Картах", соответствующие сообщения начали появляться в телеграм-каналах.
"Яндекс" рассылает предупреждения, что транспорт пропал с карты, но это уже чинят", - говорится в одном из таких сообщений.
Офис компании Яндекс в Москве
18 декабря 2019, 10:14
"Яндекс" рассказал, что искали россияне в Сети в 2019 году
В пресс-службе "Яндекса" подтвердили данную информацию и отметили, что сбой уже устраняется. "Да, пользователи могут испытывать трудности. Специалисты уже занимаются вопросом", - сказали в компании.
Число пользователей "Яндекс.Карт" составляет 50 миллионов человек, ежегодный прирост пользователей мобильной версии составляет около 30%. Сервисом пользуются жители таких стран, как Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан и Турция. По данным компании, около 1,5 миллиона пользователей ежедневно строят маршруты, всего около 5 миллионов запросов про город получает сервис ежедневно.
101000
Обсудить 0
ЯндексМоскваТехнологииОбщество
Рекомендуем
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Молоточек судьи
В Белоруссии россиянина осудили за провоз наркотиков через границу
Станция мерто в Неаполе
В Неаполе столкнулись поезда метро
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Максим Фадеев заявил, что планирует собрать новую группу Serebro
Скорая помощь в Таиланде
СМИ: в Таиланде впал в кому российский турист
Новая Lada Granta
Названы самые популярные автомобили в России
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
Новогоднее украшение центральных улиц Москвы
Опрос показал отношение россиян к длинным январским каникулам
Телефон
Эксперт оценил повышение стоимости тарифов на связь
Блогер Никки Тьюториалс
Популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером
Депутаты на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Около 50% депутатов не будут переизбраны в 2021 году – эксперты
Отель в Анталье
В Турции отели не смогут быстро заселять туристов
Автомобили скорой помощи
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран не обращался в МАК по поводу расследования крушения Boeing
Сторожевой корабль проекта 11356 Адмирал Эссен Черноморского флота на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Российский фрегат с "Калибрами" провел учения в Средиземном море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Посол Ирана выступил за развитие всесторонних связей с Россией
15:43Эксперт назвал возможную причину отказа Хафтара подписать перемирие
15:42Польский оператор "Дружбы" изменил систему контроля качества нефти
15:39Посол Ирана заявил о скором визите Володина в республику
15:38Источник в МИД осудил запуск механизма по решению споров в рамках СВПД
15:35В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками
15:32В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
15:32СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
15:29Московские школьники открыли новый астероид
15:27Авиакомпании из России продолжат летать в воздушном пространстве Ирана
15:27АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений
15:21Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
Лента новостейМолния