В Белоруссии россиянина осудили за провоз наркотиков через границу

"Вступил в законную силу приговор суда Гродненского района в отношении гражданина Российской Федерации, который в мае прошлого года пытался ввезти в Беларусь 13 килограмм гашиша... Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии усиленного режима", - отмечается в сообщении.

Кроме того, отметили в комитете, автомобиль, 7 тысяч евро и 95 тысяч российских рублей, которые россиянин имел при себе в момент совершения преступления, были конфискованы.

В сообщении отмечается, что в ночь с 27 на 28 мая 2019 года в пункте пропуска "Брузги" гродненские пограничники задержали россиянина, следовавшего из Польши на Lexus. Своим поведением он вызвал подозрение у пограничного наряда, и его автомобиль был направлен на углубленный досмотр... "В порогах и бампере автомобиля были обнаружены свертки с веществом темно-коричневого цвета", - говорится в сообщении. Экспертиза показала, что перевозимое вещество является гашишем, массой около 13 килограмм.