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В Белоруссии россиянина осудили за провоз наркотиков через границу
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РИА Новости

В Белоруссии россиянина осудили за провоз наркотиков через границу

14:26 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи . Архивное фото
МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Гражданин России приговорен в Белоруссии к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за попытку ввезти в республику 13 килограмм гашиша, сообщается во вторник на сайте белорусского Государственного пограничного комитета.
"Вступил в законную силу приговор суда Гродненского района в отношении гражданина Российской Федерации, который в мае прошлого года пытался ввезти в Беларусь 13 килограмм гашиша... Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии усиленного режима", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, отметили в комитете, автомобиль, 7 тысяч евро и 95 тысяч российских рублей, которые россиянин имел при себе в момент совершения преступления, были конфискованы.
В сообщении отмечается, что в ночь с 27 на 28 мая 2019 года в пункте пропуска "Брузги" гродненские пограничники задержали россиянина, следовавшего из Польши на Lexus. Своим поведением он вызвал подозрение у пограничного наряда, и его автомобиль был направлен на углубленный досмотр... "В порогах и бампере автомобиля были обнаружены свертки с веществом темно-коричневого цвета", - говорится в сообщении. Экспертиза показала, что перевозимое вещество является гашишем, массой около 13 килограмм.
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