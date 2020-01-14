В Карелии спасли двух новорожденных медвежат-сирот

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Двух новорожденных медвежат, которых оставила медведица, спасли в Карелии, сообщает Центр спасения медвежат-сирот.
В центр поступило сообщение из министерства природных ресурсов республики Карелии о том, что в Лахденпохском районе медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу, в которой остались детеныши.
"1600 километров пути, и вчера ночью мы доставили двух медвежьих крох в центр. Медвежата совсем маленькие – им около недели, не больше. Весят они по 700 грамм. Осмотр медвежат не показал никаких повреждений или поранений. Но, учитывая, что медвежата некоторое время пробыли в берлоге без медведицы, мы не можем исключить вероятность развития пневмонии", - сообщает центр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что медвежата находятся под постоянным наблюдением специалистов центра. Кормление малышей проводится каждые два часа.
"Один медвежонок охотно ест, без капризов, второй медвежонок более проблемный – не каждый раз его удается накормить. Будем надеяться, что медвежата выживут и будут расти и развиваться без каких-либо проблем со здоровьем", - отмечается в сообщении.