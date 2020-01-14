В Карелии спасли двух новорожденных медвежат-сирот

"1600 километров пути, и вчера ночью мы доставили двух медвежьих крох в центр. Медвежата совсем маленькие – им около недели, не больше. Весят они по 700 грамм. Осмотр медвежат не показал никаких повреждений или поранений. Но, учитывая, что медвежата некоторое время пробыли в берлоге без медведицы, мы не можем исключить вероятность развития пневмонии", - сообщает центр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".