Иран не обращался в МАК по поводу расследования крушения Boeing

Пресс-служба 10 января сообщила РИА Новости, что иранская сторона не обращалась к комитету, однако МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования.

"За прошедшее время никаких изменений не было. Никаких запросов о помощи не было", - сказали в пресс-службе.

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили в ходе пресс-конференции сообщил, что иранские власти отправили для расшифровки во Францию "черный ящик" с разбившегося под Тегераном украинского лайнера. Однако во Франции опровергли эту информацию, сообщив, что расшифровывать их будут на Украине.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.