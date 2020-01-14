Иран не обращался в МАК по поводу расследования крушения Boeing

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иранская сторона по-прежнему не обращалась в Межгосударственный авиационный комитет по поводу содействия в расследовании крушения украинского самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе МАК.
Пресс-служба 10 января сообщила РИА Новости, что иранская сторона не обращалась к комитету, однако МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования.
"За прошедшее время никаких изменений не было. Никаких запросов о помощи не было", - сказали в пресс-службе.
Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили в ходе пресс-конференции сообщил, что иранские власти отправили для расшифровки во Францию "черный ящик" с разбившегося под Тегераном украинского лайнера. Однако во Франции опровергли эту информацию, сообщив, что расшифровывать их будут на Украине.
Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель": за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.