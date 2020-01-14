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Матвиенко: защита детей должна быть приоритетом для Генпрокуратуры
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РИА Новости

Матвиенко: защита детей должна быть приоритетом для Генпрокуратуры

14:14 14.01.2020
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Защита прав детей всегда должна быть в числе приоритетов работы Генпрокуратуры, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Просьба, чтобы защита прав детей всегда была в приоритете вашей работы", - сказала Матвиенко во вторник, выступая на торжественном собрании в Генпрокуратуре.
Она отметила, что необходимо принимать все меры для защиты детей от всевозможных угроз. Матвиенко, в частности, напомнила, что ранее сенаторы обратились к правительству РФ с просьбой оперативно запретить продажу на территории России никотиносодержащих смесей и глава кабмина дал такое поручение.
"Я попросила Роспотребнадзор, надо, чтобы и вы обратили на это внимание, чтобы этой отравы не было ни на полках магазинов, ни в розничной торговле", - подчеркнула она.
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Кроме того, Матвиенко полагает, что надо усилить контроль запрета продажи контрафактной продукции. В этой связи она отметила, что в магазинах продается минеральная вода, качество которой абсолютно не соответствует содержанию на этикетке.
В числе стоящих перед надзорными органами задач и контроль за расходованием средств, направляемых государством на реализацию национальных проектов, подчеркнула сенатор. Она отметила, что руководство страны поставило задачу "рационального расходования средств".
Еще одна тема, которую затронула Матвиенко, - защита прав ветеранов. "В год 75-летия Великой Победы ни один ветеран не должен быть забыт, нужно обращать внимание на улучшение их жилищных условий. Чтобы лекарственное обеспечение, медицинские и социальные услуги, все было оказано", - добавила она.
Кроме того, важно следить за состоянием памятников советским воинам-освободителям, "чтобы все они были ухожены", подчеркнула спикер Совфеда.
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Валентина МатвиенкоГенеральная прокуратура РФОбщество
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