Матвиенко: защита детей должна быть приоритетом для Генпрокуратуры

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Защита прав детей всегда должна быть в числе приоритетов работы Валентина Матвиенко. Защита прав детей всегда должна быть в числе приоритетов работы Генпрокуратуры , считает спикер Совфеда

"Просьба, чтобы защита прав детей всегда была в приоритете вашей работы", - сказала Матвиенко во вторник, выступая на торжественном собрании в Генпрокуратуре.

Она отметила, что необходимо принимать все меры для защиты детей от всевозможных угроз. Матвиенко, в частности, напомнила, что ранее сенаторы обратились к правительству РФ с просьбой оперативно запретить продажу на территории России никотиносодержащих смесей и глава кабмина дал такое поручение.

"Я попросила Роспотребнадзор, надо, чтобы и вы обратили на это внимание, чтобы этой отравы не было ни на полках магазинов, ни в розничной торговле", - подчеркнула она.

Кроме того, Матвиенко полагает, что надо усилить контроль запрета продажи контрафактной продукции. В этой связи она отметила, что в магазинах продается минеральная вода, качество которой абсолютно не соответствует содержанию на этикетке.

В числе стоящих перед надзорными органами задач и контроль за расходованием средств, направляемых государством на реализацию национальных проектов, подчеркнула сенатор. Она отметила, что руководство страны поставило задачу "рационального расходования средств".

Еще одна тема, которую затронула Матвиенко, - защита прав ветеранов. "В год 75-летия Великой Победы ни один ветеран не должен быть забыт, нужно обращать внимание на улучшение их жилищных условий. Чтобы лекарственное обеспечение, медицинские и социальные услуги, все было оказано", - добавила она.