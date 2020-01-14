Боевики обстреляли гуманитарный коридор на юге Алеппо, сообщили СМИ

По сообщению телеканала, гуманитарный коридор аль-Хадер, который был подготовлен сирийской армией для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации, подвергся обстрелу в момент прибытия мирных жителей.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.