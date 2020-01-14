Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-14T14:09+0300
https://ria.ru/20200114/1563400881.html
Боевики обстреляли гуманитарный коридор на юге Алеппо, сообщили СМИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/46/1556834609_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_78c31b3e9f8759bf76e5a740a23c475e.jpg
РИА Новости

Боевики обстреляли гуманитарный коридор на юге Алеппо, сообщили СМИ

14:09 14.01.2020
194
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАлеппо
Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Боевики террористических группировки обстреляли снарядами гуманитарный коридор аль-Хадер на юге провинции Алеппо в Сирии, сообщает телеканал Al-Ikhbariya.
По сообщению телеканала, гуманитарный коридор аль-Хадер, который был подготовлен сирийской армией для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации, подвергся обстрелу в момент прибытия мирных жителей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
12:40Война в Сирии
Турция намерена пресекать попытки нарушения режима перемирия в Идлибе
О пострадавших в настоящий момент не сообщается.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Мечеть в сирийской провинции Идлиб
05:10Война в Сирии
Идлибскую зону в Сирии за сутки покинули около тысячи мирных жителей
100030
Обсудить 0
Война в СирииИракСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Блогер Никки Тьюториалс
Популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
Эксперт оценил шансы Ирана на успех иска к США за убийство Сулеймани
Сторожевой корабль проекта 11356 Адмирал Эссен Черноморского флота на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Российский фрегат с "Калибрами" провел учения в Средиземном море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция намерена пресекать попытки нарушения режима перемирия в Идлибе
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко отметила авторитет Счетной палаты на международной арене
Участники демонстрации у здания Университета имени Амира Кабира в Тегеране, Иран
В Иране во время протестов задержали около 30 человек
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили о двух обстрелах во вторник со стороны силовиков
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран, Украина и Канада провели встречу по крушению Boeing в Тегеране
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
ПНС Ливии готово принять участие в Берлинской конференции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления
Флаг на здании министерства обороны РФ
Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран не обращался в МАК по поводу расследования крушения Boeing
Автомобили скорой помощи
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Эксперт назвал возможную причину отказа Хафтара подписать перемирие
15:42Польский оператор "Дружбы" изменил систему контроля качества нефти
15:39Посол Ирана заявил о скором визите Володина в республику
15:38Источник в МИД осудил запуск механизма по решению споров в рамках СВПД
15:35В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками
15:32В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
15:32СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
15:29Московские школьники открыли новый астероид
15:27Авиакомпании из России продолжат летать в воздушном пространстве Ирана
15:27АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений
15:21Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
Лента новостейМолния