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Туризм
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АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
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РИА Новости

АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний

15:20 14.01.2020
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© REUTERS / Eloisa LopezИзвержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
Извержение вулкана Тааль недалеко от Манилы на Филиппинах. 13 января 2020
© REUTERS / Eloisa Lopez
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российским туристам, которые не смогли по расписанию вылететь из филиппинского аэропорта из-за извержения вулкана Тааль, стоит внимательно следить за сообщениями авиакомпаний, сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
"Аэропорт на Филиппинах то открывают, то закрывают. Туристам в такой ситуации можно посоветовать только внимательно следить за сообщениями авиакомпаний, которые, в том числе, предоставляют гостиницы и перебронируют авиабилеты", — сказал собеседник агентства.
Горин уточнил, что прямых рейсов на Филиппины из России не осуществляется, поэтому организованного турпотока в эту страну практически нет. Туда отправляются только индивидуальные и самостоятельные путешественники.
"Сейчас рейсы выполняются с задержками. Авиакомпании занимаются предоставлением гостиниц и обслуживанием пассажиров питанием. Всю актуальную информацию стоит уточнять через кол-центры авиаперевозчиков или у туроператоров, в том случае, если они занимались организацией поездок индивидуальных туристов", — рекомендовал представитель АТОР.
Ранее в посольстве РФ на Филиппинах сообщили РИА Новости, что дипмиссия пока не получала жалоб и обращений от российских туристов на фоне задержек рейсов в аэропорту столицы страны после извержения вулкана Тааль. В посольстве отметили, что в настоящее время местный аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании начали осуществление рейсов и отправление пассажиров в разных направлениях.
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В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале. Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.
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