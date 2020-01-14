АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российским туристам, которые не смогли по расписанию вылететь из филиппинского аэропорта из-за извержения вулкана Тааль, стоит внимательно следить за сообщениями авиакомпаний, сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Аэропорт на Филиппинах то открывают, то закрывают. Туристам в такой ситуации можно посоветовать только внимательно следить за сообщениями авиакомпаний, которые, в том числе, предоставляют гостиницы и перебронируют авиабилеты", — сказал собеседник агентства.

Горин уточнил, что прямых рейсов на Филиппины из России не осуществляется, поэтому организованного турпотока в эту страну практически нет. Туда отправляются только индивидуальные и самостоятельные путешественники.

"Сейчас рейсы выполняются с задержками. Авиакомпании занимаются предоставлением гостиниц и обслуживанием пассажиров питанием. Всю актуальную информацию стоит уточнять через кол-центры авиаперевозчиков или у туроператоров, в том случае, если они занимались организацией поездок индивидуальных туристов", — рекомендовал представитель АТОР.

Ранее в посольстве РФ на Филиппинах сообщили РИА Новости, что дипмиссия пока не получала жалоб и обращений от российских туристов на фоне задержек рейсов в аэропорту столицы страны после извержения вулкана Тааль. В посольстве отметили, что в настоящее время местный аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании начали осуществление рейсов и отправление пассажиров в разных направлениях.