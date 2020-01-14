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В Татарстане три человека погибли при столкновении легковушек
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РИА Новости

В Татарстане три человека погибли при столкновении легковушек

14:01 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Три человека погибли и трое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Татарстане во вторник днем, сообщает региональное МВД.
Отмечается, что ДТП произошло в 10.00 на 16-м километре автодороги Арск – граница Марий Эл. Водитель автомобиля Toyota Corolla 53-летний житель села Ашитбаш Арского района, двигаясь со стороны Арска в направлении границы Республики Марий Эл, совершил столкновение с автомобилем Renault Duster под управлением 45-летнего жителя села Новые Шаши Атнинского района.
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"В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota Corolla – девушка 1986 года рождения и неустановленный мужчина на вид 55 лет – от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два пассажира данного автомобиля, а также водитель Renault Duster с переломами и ушибами различных частей тела были госпитализированы", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение водителем автомобиля Renault Duster правил дорожного движения: мужчина не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и выехал на полосу встречного движения.
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Renault DusterToyota CorollaТатарстанАрскПроисшествия
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