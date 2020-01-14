В Татарстане три человека погибли при столкновении легковушек

"В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota Corolla – девушка 1986 года рождения и неустановленный мужчина на вид 55 лет – от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два пассажира данного автомобиля, а также водитель Renault Duster с переломами и ушибами различных частей тела были госпитализированы", - говорится в сообщении.