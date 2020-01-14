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Российский фрегат с "Калибрами" провел учения в Средиземном море
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РИА Новости

Российский фрегат с "Калибрами" провел учения в Средиземном море

13:56 14.01.2020
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкСторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен" Черноморского флота на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Сторожевой корабль проекта 11356 Адмирал Эссен Черноморского флота на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Эссен", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провел учения по противовоздушной обороне, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
В ходе тренировки расчет боевого информационного поста фрегата обнаружил и классифицировал условные цели, а расчет ПВО успешно уничтожил их. Пуски были электронными.
"По легенде учения, система ПВО фрегата зафиксировала запуск крылатых ракет авиацией условного противника при подлете к кораблю в море. Расчет противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Эссен" отработал алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения", - говорится в сообщении.
Фрегат "Адмирал Эссен", вооруженный 8 пусковыми установками ракетного комплекса "Калибр-НК" (эти ракеты могут поражать надводные, береговые и подводные цели на расстоянии до 2,6 тысячи километров), выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года.
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"Адмирал Эссен" - корабль новой серии фрегатов проекта 11356Р/М. Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Они предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.
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КалибрАдмирал Эссен (сторожевой корабль)Средиземное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияВМФ РФБезопасность
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