Российский фрегат с "Калибрами" провел учения в Средиземном море

Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен" Черноморского флота на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле

В ходе тренировки расчет боевого информационного поста фрегата обнаружил и классифицировал условные цели, а расчет ПВО успешно уничтожил их. Пуски были электронными.

"По легенде учения, система ПВО фрегата зафиксировала запуск крылатых ракет авиацией условного противника при подлете к кораблю в море. Расчет противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Эссен" отработал алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения", - говорится в сообщении.

Фрегат "Адмирал Эссен", вооруженный 8 пусковыми установками ракетного комплекса "Калибр-НК" (эти ракеты могут поражать надводные, береговые и подводные цели на расстоянии до 2,6 тысячи километров), выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года.